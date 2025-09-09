ロシア・トゥデイ通信によると、アブナ通信社（ABNA）は、シオニストの情報筋がシオニスト政権のテレビ局チャンネル12とのインタビューで、米国による停戦提案の詳細を初めて明らかにしたと報じた。彼らによると、この提案に基づき、すべてのシオニストの捕虜は合意開始から48時間以内に解放されるという。

その見返りとして、終身刑を宣告された者を含むパレスチナ人の捕虜も解放される。この提案の最後の項目は、シオニストの捕虜の遺体に関するものであり、停戦期間中に遺体を引き渡すための特定の時間が設定されるとしている。

この停戦提案は60日間であり、トランプ氏自身が個人的な保証人として名乗り出たと主張されている。シオニストの情報筋は、この提案の枠組みは以前の提案よりも広範であり、シオニスト軍の撤退やガザにおける代替政府の樹立だけでなく、ハマースの武装解除も含まれていると付け加えた。これは、武装解除がパレスチナ抵抗勢力の「レッドライン」の一つであるにもかかわらずである。

シオニストのガザからの撤退は段階的に行われるが、主要な部分は停戦の開始時に行われる。

しかし、パレスチナ側は、この件に関する米国の保証を信用していない。