「いかなるシナリオも恐れない；イスラエルによるガザ封鎖は破られるべきだ」

アブナ通信、国際部：44カ国から70隻以上の船が参加する国際連帯艦隊「サモード」は、ガザの封鎖を破ることを目的として、2025年9月9日日曜日にガザへの航行を開始した。「サモード」という言葉は「抵抗」を意味する。

「自由艦隊」、「グローバル・ガザ運動」、「サモード・キャラバン」、そしてマレーシアの「アル・サモード・ヌサンタラ」を含む様々な国際連合がこの艦隊に参加している。また、グレタ・トゥーンベリ、マリアナ・モルテグア、その他の人権活動家などの著名な人々もこの行動に参加している。チュニジアや地中海地域の国々からさらに数十隻の船が9月4日にこの艦隊に加わることが発表されている。

グローバル艦隊「サモード」は世界最大の海上船団である。数千人が集まり、9月中旬までにガザに到着する予定だ。船の航路は、チュニジア、リビア、エジプト、ガザ近くの国際水域を通過する。エルサレム占領政権は、これらの船の活動家を逮捕すると強調している。

この点に関して、グローバル艦隊「サモード」のオランダ人メンバーである「ドミニク」氏は、メフル通信の記者に対し、「私は長い間パレスチナを支持し、イスラエルによるパレスチナ人に対する犯罪に抗議してきました。艦隊への参加は突然や偶然ではなく、ガザの人々との国際的な連帯の波によるものでした」と語った。

彼はさらに、「私たちは数十カ国から集まり、私たちのボートや船でガザの封鎖を破るつもりです。この海上船団を通じて、パレスチナの人々に、彼らが一人ではないこと、目に見えない存在ではないこと、そしてシオニストによって彼らに行われている抑圧と犯罪が明白で明らかであることを示したいのです」と述べた。

ドミニクは、シオニスト政権の犯罪に対する政府の沈黙に言及し、「政府がパレスチナを支援し、シオニスト政権を非難するための行動をとらないとき、人々や市民社会が集まり、私たち全員が手を取り合って努力すれば、ガザ地区の封鎖を破ることができることを彼らに証明します。そして、パレスチナが解放されるまで、私たちは努力をやめません」と強調した。

このオランダ人メンバーはさらに、「イスラエルは、以前の『サモード』船団の船を脅したように、このグローバル艦隊の船も脅している。私たちはシオニスト軍によるいかなる犯罪にも直面する準備ができており、何も恐れていません。私たちに何が起こっても、パレスチナ人が経験していることに比べれば、それは何でもないのです」と付け加えた。

最後に、彼はパレスチナの人々に向けて、「私たちは政府や彼らの沈黙とは関係ありません。私たち一般人は、パレスチナが解放されるまであなた方と共にいます。私たちは決して降伏せず、あなた方のもとへ向かいます。心配しないで、希望を失わないでください」と語りかけた。