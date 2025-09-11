ハキーム氏：イスラエルの侵略に対する沈黙は許されない

アフル・アル・バイト（AS）通信-ABNA-によると、「セイイェド・アンマール・ハキーム」は、バグダッドでイラクの高官が出席して開催された預言者ムハンマド（s.a.s.）の誕生を祝う中央式典で、この機会を利用して、統一された強力なイラクを築くための誓いを立てるよう呼びかけた。

イラク国民ヒクマ運動の指導者は、式典での演説で、国家プロジェクト「イラクの預言者計画」を発表し、このプロジェクトは、正義、統一、奉仕、そして人々の価値を高めるという価値観に基づいており、イラクが東と西の間の包括的な国となり、紛争や対立の代わりに地域的および地域外の対話の場となることを目指していると強調した。

彼は、宗教や民族に関係なく、すべての人々を標的とする危険と課題に直面して、言葉の統一の必要性を強調し、預言者ムハンマド（s.a.s.）の誕生を祝う機会を、イラクとその国民のための統一、刷新、そして立ち上がりの場に変えるよう呼びかけた。

演説の別の部分で、イラク国民ヒクマ運動の指導者は、シオニスト政権がアラブおよびイスラム諸国を攻撃し、ガザ、ヨルダン川西岸、シリア、レバノン、イエメン、イラン、カタールの国民に対して日常的な犯罪を犯すことの無謀さは、沈黙が許されない問題であると述べ、イラクとその国民は、抑圧され苦しむ人々と共に立ち上がると付け加えた。

彼はまた、イラクで差し迫った選挙について、各党は国の利益を見るところに支持者を導く権利があるが、これは国家の統一、統合、連帯を犠牲にしてはならないと述べた。

ハキーム氏は、国家の統合と結束をレッドラインであると呼び、いかなる理由や動機であっても、この国家のレッドラインを無視することを誰にも、いかなる党にも許してはならないと強調した。

イラク国民ヒクマ運動の指導者は、選挙への広範で、効果的で、意識的な参加を呼びかけながら、腐敗と闘い、真の改革を実現することによって、政府と市民の間の信頼を強化することを求め、イラク国民が名誉ある競争を行い、自国のポジティブなイメージを世界に示すことができることを証明しなければならないと強調した。