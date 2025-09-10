カタール首相：米国はイスラエルによる攻撃の10分後に我々に通報した

アルジャジーラからの報道によると、Abna通信社は、シオニスト政権によるドーハ攻撃後の記者会見で、カタールの首相兼外務大臣である「シェイク・ムハンマド・ビン・アブドゥルラフマン・アール・サーニー」がこの行為を強く非難し、「我々の国はイスラエル占領軍による裏切り的な攻撃を受けました。これは国家テロリズムとしか言いようがありません」と述べたと報じた。

彼は付け加えた。「我々は自国の領土の安全保障について妥協することはなく、対抗する権利を留保します。我々の国は、この攻撃に対抗するための法的措置を開始するために法律チームを結成しました。我々はこの攻撃をならず者国家によるものと見なしています。」

ムハンマド・ビン・アブドゥルラフマン・アール・サーニーは、シオニスト政権の首相であるネタニヤフ氏に向け、皮肉を込めて、「彼は中東を再建すると言っていますが、湾岸協力会議の国々も再建したいのでしょうか？ ネタニヤフ氏がやっていることは、地域を不安定化させるための国家テロリズムです」と述べた。

カタール外務大臣は続けた。「我々は、ネタニヤフ氏の残虐さと野蛮さに対し、統一された対応がなされるべき重大な瞬間に来ています。我々は仲介国であり、この攻撃は裏切りに他なりません。」

カタールの首相兼外務大臣はさらに、「最近、交渉は続いており、我々は米国の要請で最新の草案を検討していました。したがって、いかなる配慮もなく国の主権を侵害することは、無視されるべきではない軽蔑です」と付け加えた。

米国側からのこの攻撃についての通報について、ムハンマド・ビン・アブドゥルラフマン・アール・サーニーは次のように述べた。「米国側は攻撃の10分後に我々に通報しました。」

「イスラエルによる攻撃は、それが起こった瞬間にのみ知らされた裏切り的な作戦であり、米国とイスラエルの間でドーハへの攻撃についていかなる調整もありませんでした。」

カタール外務大臣は強調した。「カタールの外交は地域の安定に基づいているため、彼の国は仲介役として努力を惜しまず、ガザでの戦争を止めるためにできる限りのことをするでしょう。」