アラグチ氏：イランは新しい枠組みでIAEAとの保障措置協力を継続する

Abna通信社によると、イラン・イスラム共和国のサイード・アッバス・アラグチ外務大臣は、イランとIAEAとの相互作用の方法に関する合意が最終決定したことを記念して、国際原子力機関（IAEA）の事務局長との共同記者会見で発言した。

その発言の詳細は以下の通りである。

まず、イスラエル政権による最新の侵略行為について数言述べさせてください。この行為は、本日午後、ドーハでパレスチナ交渉担当者を標的として行われました。

我々はこのテロ的で侵略的な行為を最も強く非難し、パレスチナ国民、そして主権と領土の一体性がイスラエル政権によって公然と侵害されたカタール政府に対し、完全な連帯を表明します。

このイスラエルの卑劣なテロ行為の結果として殉教した人々に対し、ご家族とすべてのパレスチナ人に心からの哀悼の意を表します。

我々は国連安全保障理事会と国際社会全体に対し、イスラエル政権がガザでさらなる犯罪を犯すのを阻止し、この政権が世界の平和と安全にもたらした前例のない脅威から世界を救うための措置を直ちに講じるよう求めます。

まず、私の友人であるバドル・アブデルアティー外相がここ数週間行った努力、そして本日ホストを務めてくださったことに対し、エジプトに感謝と称賛を表明したいと思います。

今日は、イラン・イスラム共和国が、純粋に平和的な核開発計画に関連するあらゆる問題を外交と対話を通じて解決するという善意の継続と永続性における重要な一歩を示すものです。不法かつ犯罪的な攻撃にさらされているにもかかわらず、イランは核兵器不拡散条約（NPT）に従って、原子力の平和的利用に対する自らの当然の権利を主張し続けると同時に、関連する義務を履行するための現実的で意味のある対話に参加する用意があることを示してきました。

2025年6月13日から24日にかけて発生し、我々の保障措置対象の核施設を標的とした、いかなる正当化も欠く侵略行為は、明白に違法かつ犯罪的でした。米国とイスラエルの政権は、引き起こされたすべての人的および物的損害について責任を負い、説明責任を果たすべきです。イラン国民は、これらの犯罪行為を決して忘れず、許すこともないでしょう。

これらの不法な攻撃と、さらなる行動への継続的な脅威は、イランがIAEAと協力していた状況を根本的に変えました。我々の保障措置対象施設が意図的に標的にされ、破壊される状況下で協力を続けることは、もはや不可能でした。

この重大な状況に対応して、イラン・イスラム議会は、国際原子力機関との協力を一時停止することを命じる法律を可決しました。この法律は、絶え間ない脅威から自国の安全保障、尊厳、および核科学的成果を保護するイラン国民の主権的権利を表明するものです。この措置は我々の選択ではなく、イランの保障措置対象施設に対する不法行為の直接的な結果でした。純粋に平和的な核インフラが意図的に攻撃された場合、責任あるいかなる国も通常通りに仕事を続けることはできません。

イランとIAEAの間の既存のNPT保障措置協定の枠組みは、通常の状況のために設計されており、米国とイスラエルの不法行為によって引き起こされた前例のない状況に実際には対応できません。保障措置対象施設が意図的に攻撃され、損傷を受けた状況下で、IAEAと加盟国との間に協力の前例はありません。

したがって、イランとIAEAは、イランの保障措置義務の履行と協力の継続を確実にするための新しいメカニズムを確立することを目的とした一連の集中的な交渉を開始しました。これらの交渉は、保障措置活動は維持されなければならない一方で、イランの正当な安全保障上の懸念も考慮されるべきであるという共通の理解に基づいています。