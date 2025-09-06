スペイン、シオニスト政権に対する武器禁輸措置を検討

アブナ通信社によると、スペインの新聞El Paisは土曜日の報告で次のように述べた。「スペイン政府は、火曜日に承認される予定の制裁パッケージの一環として、イスラエルへの武器輸出禁止を加速することを検討している。」

このスペインのメディアはさらに次のように付け加えた。「マドリードによる潜在的な制裁は、ガザでの約64,000人の殺害とヨルダン川西岸での入植地拡大を受けて、イスラエルに圧力をかけるために課されるだろう。」

同紙の報告は次のように付け加えている。「PSOEとSumarの連立政権は、イスラエルに対する包括的な武器禁輸措置の実施に取り組んでおり、したがって、テルアビブへの制裁は軍事産業に限定されない。目標は、以前にSumarが議会に提出した法案の内容を王令を通じて使用し、その施行を加速することである。政府筋によると、政府の計画は、制裁が直ちに適用され得ることである。」

スペインの新聞El Paisはさらに次のように付け加えた。「この考えは、当該制裁が、イスラエルへの武器および技術の直接的または間接的な販売、供給、移転、または輸出を禁止するというものである。新しい法律は、銃器、弾薬、技術支援などのイスラエルからの軍事製品の輸入も禁止する。」