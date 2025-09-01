パレスチナ国民に対する反人道罪を理由としたシオニストの孤立化作戦や、ボイコットといった最近の反シオニスト姿勢が強まる中、29日金曜に提起されたフィダン・トルコ外務大臣の発言は特筆すべきものです。フィダン外相は、トルコ政府として「シオニスト政権イスラエルとの経済・貿易関係を完全に断絶」し、イスラエル航空機に対しトルコ領空を閉鎖することを決定した、と述べました。

カタール国営衛星通信アルジャジーラによりますと、エジプトの政治専門家マフムード・スルタン氏は分析の中で「シオニスト政権へのボイコット、というこうした政策は同政権の孤立化をさらに深めるだろう」と述べています。シオニスト政権はしばしば巨大化を夢として思い描き、「大イスラエル」を夢見ていますが、このエジプト人専門家は、イスラエルが武力とプロパガンダに頼ることで逆に後退していると強調しました。さらに、同氏は「アフリカにおけるシオニスト政権の存在の崩壊」を指摘しています。その証拠に、アフリカにあるイスラエル大使館数は1960年代の33カ所から現在わずか13カ所にまで減少しており、そして人道に対する罪によりイスラエルが「国際的に憎悪される政権」に成り下がったことは、「野心的な経済政策・外交政策」を欠いた孤立した一政権の姿を描き出しています。

イスラエルの孤立化は、シオニスト系メディア自身も認めている事実です。イスラエルの経済紙のウェブサイト「カルカリスト」は最近、イスラエルの情報筋の話として「人道危機が深刻化するにつれ、過去数ヶ月間にイスラエル企業とのビジネス協力の停止、契約締結の拒否、あるいは通信への返答拒否が多数報告されている」と報じました。

同紙はまた、西側諸国とアラブ諸国によるシオニスト政権へのボイコット現象に言及し「国際投資ファンドはイスラエルへの投資を停止し、国際銀行がイスラエル企業との協力を打ち切った。加えて、国際貿易会社は暗黙の対イスラエル制裁により活動を縮小しており、シオニスト政権への製品輸出は非常に低迷している」と伝えています。

同紙はさらに、イスラエル占領地がビジネス拠点としての魅力を失い、国際企業による静かなボイコットの対象となっていることを強調し、「静かに忍び寄る制裁は、イスラエル政権の主要産業であるハイテク企業に深刻な影響を与えている」と報じました。

この報道によれば、ハイテク分野では協定の取り止め、計画されていた投資の撤退、イスラエル以外の選択肢が公然と優先されている事例などが報告されています。

通商および民間の分野でも、国際的な展示会や会議の主催者がこれらの展示会へのイスラエル代表の参加を禁止、追放、または拒否する事例もあります。

複数の政治専門家の見解では、政府による公式制裁や世界各地での市民・経済対策を伴う孤立化の傾向の高まりは、「大イスラエル」という拡張主義的な夢が世界規模で覚醒しつつある良心と平和的な抵抗に直面して、シオニストにとって衰退の悪夢と化したことを示しています。この政権の未来は外交と世界経済の舞台で形成されつつある戦場にではなく、日々自らの脇にいる人員がますます少なくなっていく舞台に置かれることになるのです。