ヒズブッラー、レバノン軍を国民と対立させる米国への警告

アフルルバイト（ABNA）国際通信社の報道によると、レバノンのヒズブッラーは、レバノン軍を国民と抵抗勢力との対立に追い込もうとする米国の試みについて警告し、当局に対し、国際的および地域的な使節に対する政治的受動性を終わらせるよう求めた。

ヒズブッラー事務総長政治担当副官のフセイン・アル・ハリルは声明で、「米国政府の一連の行動は、その目的がレバノンの抵抗と防衛のすべての要素を破壊し、国を米国とイスラエルの植民地に変えることであることを示している」と述べた。

彼は、米国が露骨な、そして隠された支配を通じて、レバノン政府に誤った決断をさせることができたことを遺憾に思うと述べた。これらの決断は、降伏と完全な受動性の道を開くものである。

アル・ハリルはさらに、「米国の屈辱的で傲慢な命令は、メディアでの米国代表団メンバーの発言や、レバノンの当局者との会談で明らかになったように、米国とフランスが2024年10月に支持した合意からの明確な後退を示している」と付け加えた。

彼はまた、米国政府が、オルタグスやトム・バラックを含む多数の使節を、そしてその後には議会や政府のメンバーを含む大規模な代表団を派遣することで、イスラエルに日々の攻撃を停止させ、レバノン占領地から撤退するよう圧力をかけるという約束を含む、これまでのすべての約束から撤回しようとしていることを指摘した。

アル・ハリルは、レバノン軍を国民と抵抗勢力に対して扇動しようとする米国の試みは、国の中核をなす二つの柱、すなわち軍と抵抗勢力を破壊する卑劣な試みであると警告し、レバノン当局に対し、これらの危険な罠にはまらないよう求めた。

彼はまた、一部の当局者によるターイフ合意が履行されているという主張は大きな間違いであると強調した。なぜなら、この合意は、名誉ある国民の抵抗勢力を含む、領土を解放し防衛するために必要なすべての措置を講じるレバノンの権利を明確に認めているからである。

最後に、アル・ハリルは、レバノンが内戦に引き込まれる危険が依然として存在すると警告した。この戦争は、ターイフ合意が終結させるために結ばれたものである。

ヒズブッラー事務総長政治担当副官は、レバノンの大統領や他の当局者に対し、レバノン軍を内部の争いから遠ざけ、国の安全と主権を脅かす外国の使節に対する姿勢を真剣に再考するよう求めた。