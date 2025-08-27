レバノン南部での抗議集会、米国特使の地域訪問と同時期に発生

アフルルバイト通信社（ABNA）によると、レバノン南部の一部の住民が「アル・ヒヤーム」市の広場に集まり、抗議集会でヒズボラの旗を掲げ、米国の立場と、レバノン・シリア担当米国特使である「トーマス・バラック」氏の地域訪問に対する反対を表明しました。

トーマス・バラック氏はヘリコプターでマルジャユーン市の兵舎に到着しました。この動きと同時に、レバノン軍の部隊が地域とアル・ヒヤーム市北口に配置され、訪問中の必要な警備を確保しました。

この出来事は、抗議デモの開催が呼びかけられ、米国特使がヘリコプターで南部のいくつかの村を訪問する予定であるという報告がある中で発生しました。

なお、レバノン・シリア担当米国特使である「トーマス・バラック」氏は、レバノンの「ジョセフ・アウン」大統領との会談後に開かれた記者会見で、ジャーナリストを侮辱しました。彼はジャーナリストたちに、文明的に振る舞い、動物のようにならないようにと求めました！

米国特使はジャーナリストたちに厚かましくも次のように言いました。「動物のような混乱と騒ぎが支配するなら、私たちはここから去ります。何が起こっているかを知りたいなら、文明的に振る舞わなければなりません。これがこの地域の問題です。私たちはこれを喜んでいると思いますか？ここにいることを嬉しく思っているとでも？」