欧州トロイカ、イランに対する国連制裁復活寸前

アフルルバイト（ABNA）国際通信社の報道によると、4人の外交官が、欧州トロイカ諸国（英国、フランス、ドイツ）が明日木曜日にもイランに対する国連制裁を復活させるプロセスを開始する可能性があると述べた。しかし、これらの国々は、イランが30日以内に自国の核計画について、彼らを説得して実際の措置を延期させるような約束を提供することを望んでいる。

この関連で、ドイツ外務省の報道官は本日水曜日、フランス、英国、ドイツは引き続き国連制裁を復活させるメカニズムを発動する準備ができていると発表した。この姿勢は、火曜日にジュネーブでイランとの間で行われた三者会談の後に取られたものであり、この会談はイランの核計画に関する外交努力を再活性化することを目的としていた。

ドイツの報道官は記者会見で、交渉で決定的な結果は得られなかったものの、制裁を復活させる選択肢は依然として残っており、3つの欧州諸国は外交的解決策を見つける努力を続けるだろうと付け加えた。

イランの外交へのコミットメント

イラン・イスラム共和国のカゼム・ガリババディ外務次官は、火曜日に自国の外交と双方に利益のある解決策へのコミットメントを強調し、欧州トロイカと安全保障理事会が正しい決断を下すべき時が来たと述べた。

彼は、当事者が、イランと世界の列強との間の2015年の核合意を支持する安全保障理事会決議2231に関する自らの見解を検討したと付け加えた。

ジュネーブでの会談は、国際原子力機関（IAEA）がイランの核施設への査察を再開するという西側の要求を検討することに特化していた。その目的は、合意に達するための外交ルートを再活性化するか、あるいは2015年の合意に従って解除されていた制裁の復活に直面することだった。

期限と査察官の帰還

今年の初め、欧州諸国は、イランが8月末までに特定の条件に応じなければ、トリガーメカニズムが発動されるという点で米国と合意した。これらの条件には、米国との交渉再開、IAEA査察官のイラン核施設へのアクセス許可、400キログラム以上の高濃縮ウランの状況の明確化が含まれていた。

国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長は、本日水曜日、IAEAの査察官が7週間以上の不在の後イランに戻り、活動を再開する意向であると発表した。

一方、イラン・イスラム共和国のアッバス・アラグチ外務大臣は、IAEA査察官の入国は最高国家安全保障評議会の決定に基づいて行われ、その目的はブーシェフル原子力発電所の燃料交換プロセスを監督することであったと強調した。

彼は、一部の議員の主張に反して、議会が可決した法律は違反されていないと強調した。この法律によれば、IAEAとの協力は最高国家安全保障評議会の決定次第であり、IAEAのすべての要求はこの評議会に付託されなければならない。

しかし、イランの議会の一部の議員は本日水曜日、ブーシェフル原子力発電所とテヘラン研究センターでの査察許可に抗議し、それが議会が可決した法律に反すると主張した。6月26日に可決され、守護者評議会によっても承認されたこの法律は、政府にIAEA査察官の入国を阻止し、すべての査察活動を停止させることを義務付けている。イランは、原子力機関がスパイ活動に関与し、イスラエルと米国の攻撃の機会を提供していると非難している。