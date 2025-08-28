タリバンの4年間の支配後、アフガニスタンのシーア派コミュニティの要求は傍観されたまま

アフルルバイト（ABNA）国際通信社の報道によると、アフガニスタンでのタリバンの支配開始から4年が経過した。このグループは現在、暫定内閣を終え、自らを国の正式な政府と称している。タリバンの統治プロセスにおける広範な変化にもかかわらず、アフガニスタンのシーア派コミュニティに対する改革的な措置は一切実施されていない。

タリバンの政権樹立から数カ月後、アフガニスタンシーア派ウラマー評議会は、シーア派コミュニティの要求を記した公式文書を提出した。この文書の最も重要な項目は、ジャアファリー法学の公認と、学校や大学のカリキュラムにシーア派の教義を組み込むことであった。これらの要求は、4年が経過した現在もなお回答されていない。

この間、シーア派コミュニティに省庁が委ねられることはなく、タリバンはシーア派の宗教的・宗派的要求に対する当初の約束に肯定的な反応を示さなかった。それにもかかわらず、アフガニスタンのシーア派コミュニティは、平和、安全、そして国民の友愛を望み、対話と協力に引き続きコミットしている。

シーア派ウラマー評議会とアフガニスタンシーア派最高委員会（要求を追跡する2つの主要機関）は、シーア派コミュニティの声がタリバンの当局に届くよう、何度も努力してきた。これら2つの機関は、公式な会合やメディアでシーア派の宗教的権利の公認を求めたが、ABNAの調査によると、これらの提訴から具体的な結果は得られていない。

これら2つの機関による最後の共同会合は、イラン暦1403年の終わりに開催され、それ以来、真剣なフォローアップは行われていない。

シーア派の活動家たちは、シーア派コミュニティとタリバン政府との協力は国全体に利益をもたらす可能性があるが、この協力は一方的なものであってはならないと強調している。

彼らの見解では、タリバンはジャアファリー法学の公認、シーア派の政治的・文化的参加、そして彼らの声に耳を傾けることを議題に含めるべきである。

しかし、多くのアフガニスタンの現在の制限により、多くのシーア派の活動家や一般の人々は、メディアやソーシャルメディアを通じて自由に要求を表明することができていない。

また、ABNAの記者がこの件に関するシーア派ウラマー評議会とシーア派最高委員会の最新の立場を入手しようとした試みも失敗に終わった。なぜなら、これらの機関の当局者は回答を拒否したからだ。

この状況は、4年間の変遷を経て、アフガニスタンのシーア派コミュニティの要求が引き続き傍観され、新しい体制における彼らの権利の公認が不透明なままであることを示している。