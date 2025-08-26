映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』の脚本家ポール・ラバーティがパレスチナ支持で逮捕

アフル・アル・バイト通信社（a）-ABNAの報道によると、スコットランド警察は、ケン・ローチ監督の映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』の脚本家である「ポール・ラバーティ」を、「パレスチナでのジェノサイド、行動の時が来た」というスローガンが書かれたTシャツを着ていたとして逮捕しました。このスローガンは、英国政府によって最近テロ組織として指定された非合法団体「パレスチナ・アクション」を指しています。

ラバーティの逮捕は、スコットランドの首都エディンバラで、英国のイスラエル支援に反対するために組織されたデモ中に行われました。ケン・ローチの公式X（旧ツイッター）アカウントはこのニュースを確認し、ラバーティがセント・レオナルド警察署に拘留されていると発表しました。

スコットランド警察の広報官は声明で、「セント・レオナルド警察署前での抗議集会に続き、68歳の男性が2000年テロ対策法に基づき、非合法団体を支持したとして逮捕された」と述べました。

「パレスチナ・アクション」は、イスラエルへの武器輸送に関連する軍事基地や施設への攻撃を行った後、先月、英国議会によって非合法化されました。テロ対策法によると、このグループを支持したり、支持を呼びかけたりすることは、最大14年の懲役刑につながる可能性があります。

なお、ケン・ローチ監督の映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』（英語: I, Daniel Blake）は、2016年のカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞しました。