シリア西部・中部のアーラウィー派政治評議会が結成間近

アフルルバイト（ABNA）国際通信社の報道によると、シリア人権監視団に近い情報筋は、シリアのアーラウィー派コミュニティに属する多くの人物によって、新しい政治組織が間もなく発足すると発表した。この組織は「シリア西部・中部政治評議会」として知られる。

これらの情報筋によると、この動きは、法と地理的な基準に基づいた連邦制の政治構造を創設するための努力の一環であり、ラタキア、タルトゥース、そしてホムスとハマーの一部を含む州を対象とする。

このイニシアチブの目的は、正義、市民権、人権に基づいた市民的で世俗的なモデルを構築することとされており、連邦制の原則とすべての民族・宗教グループの権利を尊重するモデルである。

シリア人権監視団の情報によると、この評議会は、行政、立法、司法機関のための透明な規則を策定し、透明性と説明責任の基準を遵守しながら、すべてのグループの政治プロセスへの参加を保証する意向である。また、人道に対する罪や戦争犯罪の事件を国際刑事裁判所に付託することを含む移行期正義への対処、必要な調査の開始、そしてシリア人および国際的な裁判官が参加するシリア特別法廷の設立の可能性も、この評議会の他の目的として発表されている。国内および国際メディアも、これらの行動の進捗を追跡する予定だ。

特筆すべきは、昨年3月6日、シリアの沿岸地域が、バシャール・アサド政権崩壊後で最も血なまぐさい出来事の一つを目の当たりにし、数百人の民間人の命が奪われたことだ。