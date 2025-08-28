ヤヒヤ・サリ：我々はミサイル「パレスチナ2」でラッド空港を標的にした

アル・マシーラからの報道として、メヘル通信社によると、イエメン軍のヤヒヤ・サリ報道官は次のように述べた。「イエメン軍のミサイル部隊は、特別な作戦中に、占領下のヤッファ地区にあるラッド空港を超音速弾道ミサイル『パレスチナ2』で標的にした。」

彼はさらに、「この作戦は成功し、何百万ものシオニストを避難所に逃がし、フライトを停止させた」と付け加えた。

ヤヒヤ・サリは、「この作戦は、抑圧されたパレスチナ人民とその戦士たちを支援するため、そしてイスラエルの敵がガザの住民に対して行っている集団ジェノサイドと飢餓の犯罪への報復として行われた」と強調した。

イエメン軍の報道官は、「ガザの我々の兄弟が飢餓、封鎖、攻撃によって苦しんでいるという世界の認識は、アラブとイスラムのウンマに巨大な宗教的・歴史的責任を負わせる。イスラムのウンマは、宗教的、人道的、道徳的な観点から、飢餓を終わらせ、封鎖を解除し、ガザへの攻撃を停止するために行動しなければならない」と述べた。

ヤヒヤ・サリは、「イエメンは、課題や結果にかかわらず、封鎖が解除され、攻撃が停止される限り、ガザを支援する姿勢を放棄しない」と述べた。