ガリババディ：欧州にスナップバック実施の法的根拠はない／査察プロセスは始まっていない

アフルルバイト（ABNA）国際通信社によると、イラン外務省のカゼム・ガリババディ次官は水曜日の夜、自身とマジッド・タフト・ラヴァンチー外務次官（政治担当）が、英国、ドイツ、フランスの欧州3カ国およびジュネーブの欧州連合代表者と行った前日の会談に言及し、「我々は欧州側およびEU代表者と長時間の協議を行った。対話の主な焦点は、最近欧州がコメントしている安全保障理事会決議2231だった」と述べた。

次官はさらに、「これらの問題は、包括的かつ詳細に議論された。我々は欧州側に、スナップバックを発動するための法的立場や根拠が全くないことを法的な観点から明確に説明し、この問題を完全に解説した」と付け加えた。

このイランの上級外交官は、過去数年間の欧州の行動に触れ、「彼らは異なる見解を持っているかもしれないが、現実として、欧州は7年間、JCPOA（包括的共同行動計画）を実施してこなかった。それにもかかわらず、彼らは平然と、義務を果たしたと主張している。我々は彼らに、もし本当にJCPOAを実施したのなら、どのような措置を講じたかを示す報告書を提出するよう求めた。既存の指標と情報は、欧州が過去7年間JCPOAを実施しなかっただけでなく、新たな制裁さえ課していることを示唆している。これらの制裁の最新の例は、数カ月前にイランの海運・航空産業に対して課されたものだ」と指摘した。

ガリババディは国営メディアとのインタビューで、「法的な観点から、これらの国々にはスナップバックのメカニズムを使用する権利はない」と強調した。

彼は、「欧州は1カ月前、延長のアイデアを提起したが、我々はこの問題が国連安全保障理事会の管轄下にあること、そしていかなる決定もその枠組みの中で下されるべきであることを彼らに思い出させた」と述べた。

安全保障理事会におけるロシアと中国の共同声明に言及し、彼はさらに次のように述べた。「我々は欧州側に、もし彼らがこの道を悪用し、イランの誠意と外交努力を無視しようとするならば、イラン・イスラム共和国は必要な対応をすることを明確にした。もし彼らが書簡を送れば、イランも警告と報復措置を安全保障理事会に提出するだろう。」

ガリババディはまた、「もしそのような行動が取られれば、イランと国際原子力機関（IAEA）との現在の協力は停止され、対話を続ける意味はなくなるだろう。この状況下では、欧州もイランとの対話から身を引き、安全保障理事会のメンバーとだけ交渉しなければならないだろう」と警告した。

同時に彼は、「イランは、対話と外交的接触を継続する用意がある。選択は欧州にある。対立の道を選ぶか、対話と協力の道を選ぶかだ。もし彼らが法的・政治的な悪用の道を選べば、イランは必要な対応をする。我々は、欧州の対応が賢明で、外交に基づいたものであることを望んでいる」と強調した。

発言の別の部分で、外務次官は査察の問題に触れ、「イランで査察プロセスが再開されたという主張は正しくない。この件に関するイスラム議会の法律は明確だ。数人のIAEA査察官の立ち会いは、法的許可に基づき、ブーシェフル原発の燃料装填と交換を監督するために行われたものであり、これはイランとロシアの間の合意に基づき、IAEAの監督義務を伴うものだ。もしこの査察が行われなければ、発電所の運営が妨げられるだろう」と述べた。

彼はさらに、「IAEAとの対話に関する主要な決定は、最高国家安全保障評議会に委ねられており、いかなる合意もこの法的経路を通過しなければならない。IAEAとの新たな取り決めを調整するための交渉は進行中だが、まだ最終的な文章は確定されておらず、両者間でアイデアが交換されたに過ぎない。イランの原則的な立場は、いかなる合意においても考慮されなければならない」と付け加えた。

ガリババディは最後に、「今のところ、新たな査察プロセスは始まっておらず、法律に従ってブーシェフル原発の特別なケースのみが実施された。もし欧州が政治的な行動を取れば、IAEAとの現在の協議も影響を受けるだろう」と締めくくった。