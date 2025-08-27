インド、シオニストによるパレスチナ人ジャーナリスト殺害を非難

ABNA通信社がロシア・トゥデイを引用して報じたところによると、インド外務省のランディール・ジャイスワル報道官は、ガザ地区のナーセル病院への攻撃中にシオニスト政権がパレスチナ人ジャーナリストを殺害した行為を非難しました。

月曜日にガザの病院へのシオニスト政権の攻撃で、少なくともジャーナリスト6人を含む15人が殉教しました。

ガザのパレスチナ政府メディア局は、この4人のジャーナリストの殉教により、ガザでの殉教したジャーナリストの数が246人に達したと発表しました。

土曜日にも、ガザのパレスチナ政府メディア局は声明を発表し、パレスチナテレビの報道カメラマンとして活動していた「ハリド・ムハンマド・アル・マドフーン」が、シオニストの攻撃で殉教したと述べていました。

シオニスト政権がガザ地区に対して行ったジェノサイド戦争の開始以来のジャーナリストやメディア関係者の暗殺は、事実を隠蔽し、この政権の犯罪が世界に暴露されるのを防ぐことを目的とした、民間人チームに対するシオニスト政権の組織的な犯罪の一環です。

パレスチナ当局者によると、これらの攻撃で殉教したジャーナリストの一人である「ホッサム・アル・マスリ」はロイター通信のカメラマンでした。マリアム・アブ・ダカもアソシエイテッド・プレス通信社で働いていました。