ABNA通信の報道によると、シオニスト政権の戦略問題大臣「ロン・デルマー」とシリアの支配政権の外務大臣「アサド・シェイバーニ」がパリで集中的な交渉を行っているのと時を同じくして、ヘブライ語紙「マアリブ」は、ドナルド・トランプが9月の国連総会に先立ち、ワシントンでベンヤミン・ネタニヤフとアブ・ムハンマド・アル・ジュラニの会談を調整しようとしていると報じた。

2か月前、シオニスト政権の首相がワシントンに向かった際、一部の西側メディアは、ネタニヤフとトランプがイランとの戦争後の偽りの祝賀会に加えて、シリアを正式にアブラハム合意に含める可能性があると主張したが、この主張は現実にならなかった。どうやら、「ゴラン高原の主権の未来」と「シリアの新しい政治体制を打倒しないことの保証」という2つの問題について、シオニスト側は柔軟性を示すつもりはなかったようだ。この危機的な時期に、シリアの国防省と大統領官邸への攻撃が発生した。現在、バクーとパリでのシリアとシオニスト当局間の集中的な交渉の後、シリアはこれまで以上にアブラハム合意への加盟、そしてアラブ東部地域におけるシオニスト政権の安全保障上の駒の一つになる寸前にあるようだ。

パリで何が起きているのか？

8月19日火曜日、シリア担当米国特使のトム・バラクの仲介により、シリア外務大臣のアサド・シェイバーニとシオニスト政権の戦略問題大臣ロン・デルマーがパリで会談を行った。この会談の議題は、シリアと占領地との国境に沿った安全保障上の措置だった。シリアの国営通信社「SANA」は、この会談を正式に発表し、会談で達成された理解について報じた。シリアのテレビは政府筋を引用し、同国の情報機関の長であるフセイン・サラメも会談の場にいたと報じた。この会談で、スウェイダ県がシリアの不可分な一部として残ることが合意された。

「アクシオス」によると、この会談は占領地からスウェイダへの人道回廊の創設に焦点を当てており、これは実際にはダビデ回廊の最初の部分である。重要な点は、シリア政権当局とシオニスト当局との会談は彼らが権力を握って以来行われてきたが、今日では公然と発表されているということだ。この会議の決定によると、占領地からスウェイダへの人道回廊が創設された後、アメリカ人とシオニストが空路回廊を保護し、UNIFILが地上での援助コンボイの保護を担当する。同時に、シリアはコンボイではなく回廊を保護する。

未完の道の完成

ジュラニを正常化の列車に乗せるための政治的な動きは、数か月前から始まっていた。2025年4月18日、アブ・ムハンマド・アル・ジュラニは、米国共和党議員のコリー・ミルズとマリリン・シュトゥッツマンと、さまざまな二国間、地域、国際的な問題について話し合った。どうやら、この会談の後、米国政府の代表者は、当時の米国政府の国家安全保障顧問であったマイク・ワルツに協議について知らせ、ジュラニからの手紙をトランプに渡すことになっていたようだ。ミルズはブルームバーグとのインタビューで、「カエサル制裁の解除」と「シオニスト政権との関係正常化」という2つの問題が、ジュラニとの米国チームの交渉の主な議題だったと述べた。この会談とそれに続くサウジアラビアの仲介の後、サウジアラビアでのジュラニとトランプの会談、およびカエサル制裁の解除の発表のための土壌が整えられた。

これらの動きに続いて、2025年7月にトランプによってシリアに対する制裁の解除が正式に署名された。昨日、米国財務省はシリアに対する制裁解除の最終規定を発行した。財務省の外国資産管理局（OFAC）は声明で、「これらの規定が制定された根拠となった国家緊急事態の解除、およびシリアに対する米国の政策変更の結果」として、シリア制裁の規定を連邦法規から削除すると発表した。

レバノンのメディア「アル・アクバル」によると、シオニスト政権との関係正常化のためのシリアの条件は次のとおりである：「シオニスト政権がアブ・ムハンマド・アル・ジュラニ政権を承認すること」、「シオニスト政権のシリア領土への攻撃が停止すること」、「シリア南部で新しい安全保障体制が確立されること」、そして「米国がテルアビブとの和平合意を支援すること」。

一方、シオニスト当局者は、シリア領土を完全に撤退するつもりはなく、シリアとの一種の「新しいキャンプ・デービッド合意」と、このアラブ国との国境地帯に3つの安全保障地帯を定義しようとしていると述べた。地点「A」には、安全保障上の保証を得ることを目的として、シオニスト政権の軍隊が留まり、地点「B」には、シリア軍ではなく地元の部隊が駐留する。シリア軍は、軽武装で地点「C」にのみ駐留できる。

また、テルアビブは、ダマスカス政府によるゴラン高原に対する自国の主権の承認を求めている。ジュラニ政権がこの要求に同意するかどうかは、これから見守る必要がある。一部の専門家は、シオニストは同時に、ゴラン高原のシリア部分をシリア領土として認めさせ、その後、米国またはシオニスト政権が99年間租借するというような、他の2つの法的な解決策についても取り組んでいると考えている。また、米国のゴーサインにより、シリアがゴラン高原を放棄し、代わりにレバノンのトリポリ県を占領して自国領に併合する可能性もある。

要約

アブ・ムハンマド・アル・ジュラニとベンヤミン・ネタニヤフがワシントンで会談し、合意に至る可能性は、東地中海の地政学を変えるだろう。このような出来事は、シオニスト政権とシリアの間の安全保障上のつながりを大幅に深め、ダビデ回廊の形成や、イラク北部またはレバノン南部への攻撃といった将来の発展の基礎を築く可能性がある。

「大イスラエル」の夢の中では、シリアの地理の大部分がシオニストによって占領されるだろう。この主張は、ベンヤミン・ネタニヤフが「i24」チャンネルのインタビューで、「大イスラエル」のアイデアを実現するための「精神的・歴史的な使命」について語ったときに重要性を増した！間違いなく、西アジア地域におけるこの「暗い夢」の最終的な実現は短期的には達成できないが、シオニスト政権がそれを実現するために動くことは、徐々にアラブ諸国の国家主権を破壊し、彼らの領土をテルアビブの新たな冒険の場に変えるだろう。