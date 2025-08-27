グリーンランドとデンマークの対立を見つけようとする試み：米国代理公使が召喚される

アフルルバイト通信社（ABNA）がフランス24を引用して報じたところによると、米国大統領ドナルド・トランプに近い当局者が、情報収集と介入の可能性を目的として、デンマークにある自治地域グリーンランドにいるという報道を受けて、デンマークは米国代理公使を召喚しました。

トランプ氏は1月にホワイトハウスに戻って以来、安全保障上の理由から米国はこの戦略的に重要で資源豊富な島を必要としていると公然と繰り返し述べており、この島を占領するための武力行使を否定していません！

1月に行われた世論調査によると、57,000人のグリーンランド人口の大部分はデンマークからの独立を望んでいますが、同時に米国の一部になることも望んでいません。

デンマーク国営テレビは本日、トランプ氏に近い少なくとも3人の米国当局者が最近グリーンランドで目撃され、グリーンランドとデンマークの過去の対立や緊張、具体的にはグリーンランドの子供たちを家族から強制的に引き離したことや強制不妊手術のスキャンダルなどについて情報を収集していたと報じました。

デンマークのラース・ロッケ・ラスムセン外相はAFPに対し、「我々は、外国のアクターがグリーンランドとそのデンマーク王国における地位に継続的に関心を持っていることを認識している。したがって、近い将来にデンマーク王国の未来に影響を与えようとする外部の試みが見られることは驚くべきことではない。もちろん、王国の内政に干渉しようとするいかなる試みも容認できない」と述べました。