ガーリバーフ：イランの防衛基盤の強化は優先事項であり、緊急の課題である / 我々は政府を支援しなければならない

アフル・アル・バイト通信社（a）-ABNAの報告によると、イラン・イスラーム諮問議会のムハンマド・バーゲル・ガーリバーフ議長は、9月4日火曜日の朝の公開会議での議事進行前のスピーチで、ラビー・アル・アウワル月の到来をイランの国民に祝福し、次のように述べた。「ムハッラム月とサファル月の2か月間の熱烈で人間形成的な追悼式典と、アルバインの巡礼への壮大な参加は、高貴なイラン国民とサイイド・アシュ・シュハダー（a）の道と論理との歴史的なつながり、そしてアフル・アル・バイト（a）の一族に対する国民の深い愛情を再び明らかにした。我々はイマーム・フセインの国民であり、永遠にフセイニーであり続ける。」

国民の問題解決を助けるための、議会の制度的・社会的能力 イラン・イスラーム諮問議会議長はまた、政府週間の到来に言及し、永遠の奉仕の殉教者であるラジャーイー殉教者、バーホナル殉教者、そして親愛なるライースィー殉教者、そして政府機関で国民に奉仕したすべての殉教者の記憶を称えた。彼は付け加えた。「賢明な革命指導者が、権力間の完全な団結と調和を繰り返し称賛し、国内に存在するこの神聖な団結を維持することを強調したことは、第12期議会と政府の間の緊密な協力が国の問題を解決するためであることをさらに確認するものとなった。」

彼は続けて、政府と国民の間、そして体制の責任者の間の団結を維持し、強化することは、我々全員に対する指導者の確定的で明確な勧告であると強調した。彼は述べた。「我々のそれぞれが、命より大切なイランの利益、そしてイスラームと革命の利益を、自身の個人的・派閥的な利益よりも優先するならば、政府を支援し、その成功を心から我々の成功と見なさなければならない。我々は、勤勉で粘り強いペゼシュキヤーン大統領の努力に感謝しており、国民の問題を解決し、その重大な義務を果たすために政府を助けるべく、議会のあらゆる制度的・社会的能力を活用するつもりだ。」

イラン国民は、軍隊と国の責任者を支援することで、敵の計画に最大の打撃を与えた ガーリバーフ博士は続けて、12日間の強制戦争後の国の状況に言及し、次のように述べた。「12日間の強制戦争、9000万人の強固な核、そして目的達成における敵の敗北が、国の状況にさまざまな側面で大きな影響を与えたことは誰の目にも明らかであり、これらの状況を正確に理解し、適切かつタイムリーな行動を取ることは、すべてのイラン人の義務であるが、責任者としての我々の義務は他の誰よりもはるかに重い。」

立法府の議長は続けて、この件に関していくつかの点を述べ、付け加えた。「第一に、イラン国民は、軍隊と国の政治的責任者を全面的に支援することで、敵の計画に最大の打撃を与え、大イランを分裂させるという敵の計画を打ち砕いた。国民は、その歴史的な決断で自身の義務を果たし、今度は責任者である我々が、この高貴な国民に対する義務を果たす番だ。」

国民の問題を解決するための最終決定を下すことは、政府の国家的義務である 彼は続けて、選挙区で有権者と密接に接触している国会議員が国民の問題を肌で感じていることに言及し、次のように述べた。「一部の必需品の価格高騰、停電、水不足が人々の生活を苦しめており、敵もこれらの問題を利用して、その邪悪な目的を達成できなかった埋め合わせをしようとしている。」

ガーリバーフ博士はさらに強調した。「今や、政府は、これらの問題を解決するための既存の計画を真剣に最終決定に至らせ、国民に説明することで、これらの問題を解決するための政府の正確かつ実践的な計画が何であり、どのようなスケジュールでこれらの問題が解決されるのかを示すことが、国家的義務である。」

この件に関して、国の立法機関の議長は付け加えた。「国民は、我々責任者が彼らの問題を解決するための明確な計画を持っており、それを実行するために真剣に取り組んでいると確信しなければならない。国民が未来について正確なイメージを持っていれば、問題を解決するための実行において、責任者とより大きなモチベーションを持って協力するだろう。」

エネルギーの不均衡と生活上の問題を解決するための短期的な行動計画が存在する 彼は、この分野における国の執行機関のロードマップとしての第7次開発計画が、道筋を明らかにし、政府に必要な許可を与えたことに言及し、国民を安心させ、次のように述べた。「私は、専門的な議論や既存の計画について知っており、尊敬すべき政府の努力を目撃している者として、高貴なイラン国民に申し上げます。執行機関の一部の行動には、時として深刻な批判があるかもしれませんが、エネルギーの不均衡や生活上の問題といった主要な問題には、短期的に、そして目に見える形で多くの問題を最小限に抑えることができる行動計画があることを知っておくべきです。」

ガーリバーフ博士はまた付け加えた。「この分野に関して、政府内で多くの専門的な議論が行われ、その多くが実行に移せる状態にあり、行政府は、その実行のための条件を整えるべく真剣に取り組んでいる。私は、尊敬すべき政府が、これらの計画の実行を、国民への説明とともに、できるだけ早く開始することを大いに期待している。」

電子食料品券制度は、生活の安定をもたらす イラン・イスラーム諮問議会議長は、これらの計画の一部に言及し、次のように述べた。「これらの計画の一つは、電子食料品券制度の実行であり、市民が必需品を購入するために支払う金額を一定に保ち、その差額を政府が市場価格で支払うことで、社会に生活の安定をもたらすことができる。これにより、人々は、いかなる経済的・政治的状況からも解放され、年間を通して必需品を一定の価格で購入できると確信することができる。」

彼は続けた。「もちろん、我々の親愛なる国民は、議会がその監視委員会や火曜日の監視会議で、その監視義務を果たしているのを目にしている。第12期議会は、活動を開始した初日から、国民の問題を解決するために政府を助けるという目的のために、団結と結束を維持しながら、率直にその監視義務を果たすことを強調しており、政府への支援は、体制とイラン国民への支援であるという、この偉大な革命指導者の指針を信じている。」

9000万人の強固な核内で対立を引き起こすいかなる声も、国家の結束を損ない、国家の義務に反する / 大統領の信任不信任案や虚偽の声明は、言葉の統一を損なう ガーリバーフ博士は続けて、この件に関する第二のテーマについて述べ、付け加えた。「12日間の戦争における敵の敗北の最も重要な要因は、敵に対するイラン国民の国家の結束であったことは疑いようがなく、敵の最も重要な抑止要因もこの言葉の統一である。9000万人の強固な核内に意見の相違があるという印象を引き起こすいかなる声も、この結束を損ない、国家の義務と革命指導者の勧告に反すると見なされる。」

国の立法機関の議長はさらに次のように明言した。「大統領の信任不信任について語る者も、虚偽の声明でこの言葉の統一を損なう者も、敵の陣地でプレーしている。もちろん、集団の名義で出された声明は、国家の結束を損なうという点で、個人の発言とは比較にならない。」

政治活動家やメディアは、結束を破壊する行動に反対する立場を取るべきである / イラン国民は、対立を煽る言葉に無関心である 彼はこのことを踏まえ、国民のさまざまな層に向けて次のように述べた。「この点に関して、私はすべての政治活動家、科学界のエリート、社会運動、メディア関係者に、グループに属することなく、自身の身近な流れの結束を破壊する行動に対して責任を持って立場を取ることを怠らないよう求め、これまでこの国家的義務を果たしてきたすべての人々に感謝します。なお、このような考えを持つ人々は、世論にほとんど影響力を持たず、イラン国民は、これらの対立を煽る言葉に無関心であり、イランの敵を再び失望させるだろうということを特筆すべきである。」

イランの防衛基盤の強化は優先事項であり、緊急の課題である / 弱点は特定され、改善された / 軍隊の抑止力と過去よりも強力な対応への備えが、敵によるイランへの潜在的な攻撃を防ぐ ガーリバーフ博士は、彼のスピーチの第三部を説明する中で、新しい状況下ではイランの防衛基盤の強化が非常に優先的かつ緊急であると強調し、次のように述べた。「私は、軍隊の努力について知っている一人として、イラン国民に申し上げます。国の防衛基盤の強化は、迅速かつ真剣に進められており、この12日間の戦争から得られた貴重な経験により、多くの弱点が特定され、改善されました。そして、既存の強みを強化することで、我々の軍隊は、親愛なるイランへのいかなる潜在的な攻撃に対しても、過去よりも強力な対応をする準備ができています。これにより、もし敵が再び計算ミスを犯さなければ、イランへの攻撃を決定することはないでしょう。」

彼はこのことを踏まえ、次のように明言した。「もちろん、我々の軍隊は、敵に計算ミスをさせないために適切な計画を立てており、その一つが、イラン・イスラーム共和国海軍によって行われたミサイル演習『持続的権力』であり、これは敵に明確なメッセージを与えました。それは、次の潜在的な戦争では自制が終わり、相互の対応のための新しい空間と場所が議題に上がることになる。そして、敵が侵略した場合、我々は、新しい地域や他の経済的・政治的分野への戦争の拡大を目撃することになるでしょう。」

世界大会での天文学オリンピックチームと学生オリンピックチームのメダル獲得を祝福 イラン・イスラーム諮問議会議長は最後に、世界大会における我が国の学生オリンピックチームの成功とメダル獲得、特にイラン・イスラーム共和国の天文学・天体物理学オリンピックチームの目覚ましい成功と、2年連続で世界金メダルを獲得し、5つの金メダルを獲得したことに言及し、次のように述べた。「国のオリンピックチームのメンバーとエリートコーチを祝福します。我々は、我が愛する国の名前を学生レベルで世界の科学的成功の頂点に押し上げた、勇敢なイランの子供たちであるあなた方を誇りに思います。」