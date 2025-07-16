シオニスト閣僚がアル・ジュラーニーの暗殺を要求

アフルルバイト通信（AS）－ABNAの報道によると、占領地外ユダヤ人問題担当大臣のアミハイ・チクリ氏は、シリアの暫定政府の長であるアブー・ムハンマド・アル・ジュラーニー氏の暗殺を要求し、彼をテロリスト、殺人者、野蛮人と表現した。

彼は次のように述べた。「我々は、スーツを着たアルカイダのメンバーで構成された、テロリストでイスラム主義者-ナチズム体制に対して無関心ではいられない。」

この閣僚は、シリアの暫定的な指導者を攻撃し、「アフマド・アル・シャアラはテロリストであり、今すぐ彼を排除するのが最善だ」と述べた。

彼は、「我々は現在、ドルーズ派に対する虐殺と侮辱を目撃しており、シリアのテロリスト政権と戦わなければならない」と述べた。

シオニスト政権の財務大臣であるベザレル・スモトリッチ氏も次のように述べた。「アブー・ムハンマド・アル・ジュラーニー体制によってシリア南部でドルーズ派に対して行われた野蛮な虐殺は、彼らが暴力的で冷酷な過激派イスラム主義者であったことを証明している。」

スモトリッチ氏は付け加えた。「イスラエル政府は、ゴラン高原の入植地を保護するために必要な緩衝地帯とヘルモン山から撤退することはできない。そして、シリア南部のドルーズ派を全力で保護し続けるだろう。」

これに先立ち、シリアの公式通信社（SANA）は、イスラエルによるスワイダ県への空爆により、シリア暫定政府の治安部隊と軍の数名が死亡したと報じた。

シオニスト占領軍は声明で、首相と国防大臣の命令により、スワイダのシリア軍の軍用車両を攻撃したと発表した。

シオニスト政権によるスワイダへの攻撃は、ドルーズ派とベドウィン族の間の武力衝突により数十人の死傷者が出た後、治安を回復するためにシリア暫定政府の軍隊と内務省の部隊が同県の中心部に入ったのと同時に行われた。

シリアのドルーズ派指導者の大半は、これまでシリアへのいかなる外部からの介入も拒否してきた。

