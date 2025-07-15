今年のアルバイン巡礼にゴレスターン州から4万2千人の巡礼者が参加予測

アフルルバイト（AS）通信の報道によると、ゴレスターン州政治・治安・社会担当副知事のモハンマド・ハミディ氏は、本日7月14日月曜日のインタビューで次のように述べました。「ゴレスターン州は、アルバイン委員会を設置し、フセインのアルバイン巡礼者を派遣する完全な準備ができています。」 彼は、支援、輸送、必需品の供給、登録、税関、文化、社会、医療など、様々な分野にわたる19の専門委員会の設置に言及し、「これらの委員会は真剣にその職務を遂行しており、巡礼者が最小限の困難で完全に快適に聖地を巡礼できるよう努力しています。」と付け加えました。 ハミディ氏は、「昨年はゴレスターン州から4万2千人がアルバイン大行進に参加し、今年も同数の参加が見込まれています。」と述べました。 ゴレスターン州政治・治安・社会担当副知事は、昨年、ゴレスターン州からフセインのアルバイン巡礼者に対し29か所のモケブが設置されたことに言及し、「今年はモケブの数が30に増加し、28か所がイラク国内に、2か所が国境に設置され、巡礼者にサービスを提供します。」と述べました。 彼は、イラクへの旅行には合法的な登録と有効な書類が重要であることを強調し、巡礼者に対し、サマフシステムを通じて登録し、合法的な旅行経路を選択するよう求めました。 ハミディ氏はまた、旅行中の巡礼者への水やその他の必需品の供給に関する必要な調整が行われたことを発表し、「特定の気象条件と暑さを考慮し、巡礼者の水やその他のニーズを満たすために必要な準備が行われました。」と付け加えました。 ゴレスターン州政治・治安・社会担当副知事は、統合と抵抗の象徴としての壮大なアルバイン巡礼の重要性に言及し、「アルバインは、統合と抵抗のメッセージを敵に伝える機会です。」と述べました。 彼は、「アシュラ蜂起の哲学は、不正に対する抵抗と立ち向かうことであり、私たちも歴史上常に抑圧に立ち向かってきました。この抵抗は今後も続くでしょう。」と認めました。