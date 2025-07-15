ガザでの2度の抵抗作戦でシオニスト政権兵士3名が死亡

アフルルバイト（AS）通信の報道によると、シオニスト政権の報道筋は本日月曜日、ガザ地区の2つの地域で治安事件が発生したと報じました。1つはガザ市東部、もう1つはガザ地区南部のハンユニスで発生しました。 ここ数週間、シオニスト敵軍に対するパレスチナ抵抗勢力による成功裏の作戦と致命的な待ち伏せ攻撃が増加しています。 昨日、シオニスト政権のメディアの一つが、同政権の治安筋を引用して、パレスチナ抵抗勢力の成功した作戦を認め、ハマスが戦闘において新たな戦術を獲得したと付け加え、これをイスラエル軍にとって大きな危険な挑戦であると述べました。 厳重な検閲下にあるシオニスト政権のメディアは、本日、ガザ地区での今日の衝突で、同政権の兵士3名が死亡し、他の多数の兵士が負傷したことを報じました。 報道によると、ガザ地区南部のハンユニスでは、イスラエル軍の兵士が対戦車ロケット弾の標的となりました。 ハマス運動の軍事部門であるアル・カッサム旅団は、ガザ地区南部のハンユニス市北部のフィフスストリート交差点付近で、これらの旅団の戦闘員が、イスラエル兵が乗っていた「ニムル（虎）」型装甲兵員輸送車を「ヤシン105」ロケットで攻撃したと発表しました。 アル・カッサム旅団の声明によると、シオニスト政権のヘリコプターがその地域に着陸し、兵士を輸送しました。