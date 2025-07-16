イエメンがイスラエルの継続する犯罪に対抗し、シオニスト陣地を標的に

国際アフルルバイト通信（AS）－ABNAの報道によると、イエメン軍のスポークスマンは、占領地内のイスラエル目標に対する同時ドローン作戦の実行を発表し、この攻撃がガザ地区におけるイスラエルの継続する犯罪への報復として行われたと述べました。

イエメン軍のスポークスマンであるヤヒヤ・サレフ准将は、今週火曜日の夜、ビデオ声明で、軍が3機のドローンを使用してシオニスト陣地に対する二国間かつ同時軍事作戦を実行したと発表しました。

彼は説明しました。「2機のドローンがネゲブ地域の重要な軍事目標を標的にし、3機目のドローンは占領下のパレスチナ南部のエイラート港を攻撃しました。」

サレフ准将は作戦の成功を強調し、さらに次のように述べました。「この行動は、ガザの無防備な人々に対するシオニスト政権の継続する犯罪への報復として行われました。そこでは子供や女性が日々爆撃の犠牲となり、家屋、テント、人道インフラが破壊されています。」

彼は続けて、「このジェノサイドに対する国際社会の沈黙は、占領政権がその拡張主義的計画を実行することをさらに大胆にさせるだけです」と述べました。

サレフ准将はまた、イエメン軍は宗教的、倫理的、歴史的義務を果たしており、攻撃とガザ封鎖が完全に停止するまで作戦を継続すると強調しました。