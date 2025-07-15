イラク、今年アルバイン巡礼に外国人巡礼者500万人を受け入れ

アフルルバイト（AS）通信の報道によると、イラク内務大臣アブドゥルアミール・アル・シャマリは、イラン、イラク、パキスタンの内務大臣との記者会見で次のように述べました。「アルバイン巡礼のために500万人の非イラク人巡礼者がイラクに入国する。巡礼者へのサービス提供のために委員会を設置した。」 アル・シャマリはテヘランで、「ご存じのように、アルバイン巡礼は非常に重要な巡礼です。我々は巡礼者の便宜と安全面を考慮し、アルバイン巡礼者の便宜を図るための執行業務を早期に実施してきました。」と述べました。 彼は続けて、「イラン内務大臣主催で本日開催された会議では、非常に良い決定がなされました。アッラーの御心により、これらの決定はイラン・イスラム共和国の中心であるテヘランから発表されるでしょう。」と述べました。 イラク内務大臣は、アルバイン巡礼のために500万人の非イラク人巡礼者がイラクに入国することに言及し、「500万人の巡礼者は非常に重要な数字であり、彼ら全員が食事や宿泊を含む様々なサービスを必要としています。我々は巡礼者へのサービス提供のために委員会を設置しました。イラン・イスラム共和国からも、巡礼者に関する事柄をフォローするための代表者が任命されており、アッラーの御心により通知されるでしょう。」と述べました。 アル・シャマリは、「アルバイン巡礼者は規則に従って我が国に来るでしょう。我々は寛大な心で彼らを迎え入れます。今年のアルバイン巡礼が昨年よりも異なり、より良いものとなることを願っています。」と述べました。 なお、イラク内務大臣は今朝テヘランに到着し、この記者会見に先立ち、イランのイスカンダル・モメニ内務大臣と会談しました。