イラク最南端からのアルバイン大行進が開始

アフルルバイト（AS）通信の報道によると、ヒジュラ暦1447年のフセインのアルバイン大行進が、イラク最南端の地域であるファオのラス・アル・ビシャからカルバラに向けて開始されました。 灼熱の太陽と非常に暑い気候の中、フセインのアルバイン巡礼者たちは自由人たちのキブラへ向かう徒歩の旅を始めました。 ラス・アル・ビシャからカルバラまでの道のりは600キロメートル以上あり、最近の気温は摂氏50度を超えていますが、それでも巡礼者たちは徒歩でフセインのアルバイン式典に参加するためにカルバラに向かいます。 特筆すべきは、アルバインの徒歩巡礼（大行進）はシーア派の儀式であり、サファル月20日（フセインのアルバイン）までの期間に行われ、アルバインの巡礼を目的としてカルバラへ向かうものです。この徒歩巡礼はイラク各地やイランの一部の都市から行われ、巡礼路には巡礼者をもてなすための場所（モケブと呼ばれる）が設置されています。