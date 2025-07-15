アフルルバイト（AS）国際通信の報道によると、人道に対する罪で国際刑事裁判所に追われるシオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相と米国高官の最近の会談を受け、米国務長官マルコ・ルビオは、1967年以降の占領下のパレスチナにおける人権問題担当国連特別報告者フランチェスカ・アルバネーゼ氏に対し、違法な措置として制裁を科しました。この決定は、ルビオによるアルバネーゼ氏に対する虚偽かつ侮辱的な発言を伴うものであり、シオニスト政権がその犯罪に対する説明責任を免れることを保証しようとする米国政府の決意を改めて示しています。

この違法な措置は、世界中の国際機関、専門家、人権活動家から強い反発を受け、道徳的災害として非難されています。フランチェスカ・アルバネーゼ氏は、人権擁護の分野で知られた人物であり、過去20か月間にわたりガザにおけるシオニスト政権の犯罪を暴露する専門的原則と勇気に対して広く称賛されています。彼女は、「大量虐殺の解剖」と題された最新の報告書を含む文書化された報告書を通じて、パレスチナにおける体系的な人権侵害を暴露する上で重要な役割を果たしてきました。

アルバネーゼ氏への制裁は、国連憲章、国連の特権と免除に関する条約、および国連本部協定の直接的な違反です。この措置はまた、国連の人権任務を意図的に妨害するものと見なされています。これらの制裁は、シオニスト政権および戦争犯罪、人道に対する罪、ジェノサイドの他の実行者を保護することを目的として課されているため、ジェノサイド条約（イスラエルは現在、国際刑事裁判所でこの容疑で裁判を受けています）および1949年のジュネーブ条約第1条（米国にイスラエルによるこれらの条約の遵守を保証するよう義務付けている）に基づく米国の義務の違反と見なされます。

さらに、国際刑事裁判所に対する違法な制裁と明確に関連する米国の行動は、正義の執行に対する犯罪を定義するローマ規程第70条（1）（c）に違反します。この条項は、米国政府の違法行為の犠牲者であるアルバネーゼ氏に対し、損害賠償の権利を与える可能性があります。また、ルビオの侮辱的な発言が「悪意」と「真実への明白な軽視」を伴っていたことを考慮すると、アルバネーゼ氏はこれらの制裁と発言による金銭的および名誉毀損的な損害について、米国の裁判所で民事賠償を請求できる可能性があります。

国際的な専門家や人権団体は、1946年の条約により国連特別報告者の外交的免責が保証されているため、国際司法裁判所（ICJ）においてこれらの制裁に対して法的措置を講じるよう求めています。この免責は、特別報告者の職務遂行における独立性と不干渉を確保するために制定されています。

この行動に対し、国際機関や国連加盟国を含む国際社会の多くのメンバーは、制裁を非難し、その撤回とアルバネーゼ氏および国連に与えられた損害の賠償を求めました。複数の声明は、米国政府によるこの違法な行動が、アルバネーゼ氏と国連の声を封じるというその目的を達成するどころか、シオニスト政権の犯罪と米国の共犯に対する世界的な抵抗を強化するだろうことを示しています。

パレスチナとの世界的な連帯運動は拡大しており、人権活動家であるクレイグ・モキバー氏が強調したように、米国政府によるこの恥ずべき行動は、戦争犯罪、アパルトヘイト、シオニスト政権によるジェノサイドとの戦いを続けるというアルバネーゼ氏のような正義の支持者の決意を強めるだけです。