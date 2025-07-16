アメリカのイスラム教徒：若く、高学歴で、成長している人口

国際アフルルバイト通信（AS）－ABNAの報道によると、イスラム教徒コミュニティはアメリカの人口のわずか1％を占めるに過ぎませんが、教育、民族の多様性、専門職への就労といった指標では、その人口比を上回る存在感を示しています。

しかし、構造的な差別と高まるイスラム嫌悪の波は、この成長する少数派の未来に深刻な課題をもたらしています。以下の記事では、アメリカのイスラム教徒コミュニティの統計と、このコミュニティが直面する課題と達成について考察しています。

2020年の米国宗教国勢調査によると、約450万人のイスラム教徒がアメリカに住んでいます。ただし、アメリカ・ユダヤ人委員会の調査など、一部の世論調査では、この数字は300万人未満と推定されています。

アメリカのイスラム教徒コミュニティは、その民族的多様性、人口の若さ、学歴・職業上の進歩において、国内の他の宗教コミュニティとは一線を画しています。

アメリカのイスラム教徒の26％が18歳から24歳の年齢層に属しており、他のグループではこの数字は2％から12％です。

アメリカのイスラム教徒コミュニティは、国内で最も多様な宗教コミュニティです。3分の1がアフリカ系アメリカ人、3分の1が南アジア系、4分の1がアラブ系で、その他はラテン系イスラム教徒の増加を含め、世界中から来ています。

アメリカのイスラム教徒の46％が大卒以上の学歴を持っています（一般人口の38％と比較）。

約5,896人のイスラム教徒がアメリカ軍に従事しています。

アメリカのイスラム教徒の地理的・経済的分布：

アメリカのイスラム教徒のほとんどは、ニューヨーク、カリフォルニア、イリノイ、ニュージャージーなどの大都市圏に居住しています。彼らの42％はアメリカ生まれで、残りは第一世代の移民です。

アメリカのイスラム教徒の22％は年収が10万ドルを超えていますが、アメリカ系ユダヤ人の場合はこの数字が44％です。

対照的に、アメリカのイスラム教徒の33％は年収が3万ドル未満です。しかし、何百人もの億万長者と少なくとも6人のイスラム教徒の億万長者がアメリカに住んでいます。

アメリカのイスラム教徒の女性は、低所得層では男性イスラム教徒とほぼ同等の収入を得ており、高所得層ではわずか5％劣っていますが、ユダヤ人ではこの差が38％です。

アメリカのイスラム教徒の雇用と専門分野：

アメリカのイスラム教徒は、一般の人々よりも自営業者が多いです。ニューヨーク市には9万6千のイスラム教徒が所有する事業があり、ミシガン州には3万6千の事業があります。

アメリカのイスラム教徒の10％以上がエンジニアリングおよび情報技術分野で活動しています。

アメリカのイスラム教徒の約8％が医療分野に従事しています。推定5万人のイスラム教徒の医師がアメリカで活動しており、これは全医師の5％を占めています。

モスク、イスラムセンター、宗教教育：

アメリカには約2,771のモスクと300以上のイスラム学校があり、5万人以上の生徒にサービスを提供しています。

アメリカのモスクの76％が子供向けの週末学校を開催しています。

8つの神学校、3つの大学、1つの大学がアメリカのイスラム教徒によって運営されています。

アメリカのモスクは単なる礼拝の場ではありません。社会活動、市民活動、人権活動の中心でもあります。人権団体「Justice For All」は、モスクの初期の支援を受けて設立されました。

アメリカにおけるイスラム儀式の実践：

シャハーダ（信仰告白）：イリノイ州では、イスラム教徒人口の25％増加は、イスラムへの改宗によるものです。しかし、同じ州では、改宗イスラム教徒の41％が数年以内に信仰を捨てており、ニューヨークではこの数字が61％です。

礼拝：ギャラップの報告によると、イスラム教徒の38％が定期的に金曜礼拝に参加しており、プロテスタントの44％、モルモン教徒の67％と比較されます。

ザカート（喜捨）：2021年、アメリカのイスラム教徒は国内および国際的な目的のために18億ドルのザカートを寄付しました。

断食：アメリカのイスラム教徒の約47％がラマダン月に断食をしています。

アメリカのイスラム教徒の公務および政治活動：

現在、4人のイスラム教徒が米国議会に所属しています。

これまで、アメリカのイスラム教徒が閣僚の地位に任命されたことはありません。

ジョー・バイデン政権は、最も多くのイスラム教徒を公職に任命しました。

人権活動とイスラム共同体への支援： アメリカのイスラム教徒の活動は、国際舞台で重要な役割を果たしてきました。

セルビアによるボスニアのジェノサイドを阻止するのに貢献。

性暴力が戦争犯罪として認められるように貢献。

インド首相ナレンドラ・モディ氏がグジャラート州でのイスラム教徒殺害における役割を理由に10年間米国への入国を阻止。

コロナ禍におけるスリランカのイスラム教徒の遺体強制火葬を停止。

アメリカにミャンマーによるロヒンギャ・イスラム教徒のジェノサイドを宣言させる。

中国からの輸入品業者にウイグル人の強制労働を使用しないことを義務付ける法律を制定。

ロヒンギャ難民のために23億ドルの援助を収集。

パレスチナでの停戦に対する米国議会の支持が3人から90人に増加し、最終的にガザへの100億ドルの人道支援につながった。

アメリカにおけるイスラム嫌悪の統計：

9月11日の事件後、FBIは70万人のアメリカのイスラム教徒を尋問しました。

雇用の差別に関する苦情の25％がアメリカのイスラム教徒に関するものでしたが、彼らはアメリカの人口のわずか1％を占めています。

アメリカの学校に通うイスラム教徒の子供たち：50％以上が不安や疎外感を感じています。

アメリカのメディアは依然としてイスラム教徒の否定的なイメージを提示しています。

アメリカのイスラム嫌悪組織の年間予算は15億ドルと推定されています。

アメリカのイスラム教徒が直面する潜在的な課題：