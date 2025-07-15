ベラヤティ氏：「濃縮はイランのレッドラインである」

アフルルバイト（AS）国際通信の報道によると、最高指導者国際問題顧問のアリー・アクバル・ベラヤティ氏は、パキスタンのサイード・モフセン・ナクヴィ内務大臣との会談で、この会談への喜びを表明し、イランとパキスタンの関係を深く、根強く、兄弟のようであると述べ、二国間協力の強化と拡大を強調しました。 この会談では、パキスタン内務大臣からベラヤティ氏に、最高指導者に提出するパキスタン首相および陸軍参謀総長からのメッセージが手渡されました。

両者は、二国間関係の進展に満足を表明し、様々な分野におけるより広範な協力の重要性を強調しました。 ベラヤティ氏は、地域の情勢、特にアメリカの支援を受けたシオニスト政権によるイランに対する犯罪行為や侵略行為、そしてガザにおける同政権の犯罪に言及し、これらの違法行為に対抗するためのイスラム諸国の思想の統一と団結の必要性を強調しました。 パキスタン内務大臣も、シオニスト政権とアメリカによるイラン・イスラム共和国領土への攻撃と侵略を非難し、イランの立場への支持を表明しました。 イラン、パキスタン、イラクの三者協力によるアルバイン巡礼祭の開催について、両者はこの件を歓迎し、連携強化の必要性を強調しました。 ベラヤティ氏は、アルバイン巡礼祭におけるパキスタン人巡礼者の熱心な参加に言及し、「パキスタンのイスラム教徒はイランを経由してイラクへ渡り、この偉大な儀式に参加します。これは協力のプロセスを公式化するだけでなく、三カ国間の広範な交流の序章となり得るでしょう」と述べました。 最高指導者国際問題顧問は、演説の一部で、インドの人々がイギリス植民地主義に抵抗した歴史に言及し、「我々は、イスラム教徒がインドの植民地からの解放に重要な役割を果たしたと信じています。最高指導者も、革命以前にこのテーマに関する本を執筆・出版されています」と述べました。 彼は続けて、コーカサス地域とアゼルバイジャン共和国の状況に言及し、「アゼルバイジャンとは緊密な関係を築いていますが、同時にアゼルバイジャン政府がイスラム世界の見解に反する行動を取っていることに留意すべきです。例えば、ゴラニとシオニスト政権間の仲介や、パレスチナの抑圧された人々に対する同政権の犯罪の最中にイスラエルに石油を輸出していることが挙げられます。彼らに、イスラム教徒やイスラム諸国の見解に反するこれらの行動がなぜ行われるのか尋ねるべきです」と述べました。 最高指導者顧問はまた、アメリカとの交渉の可能性について、「我々は、無条件でイスラム共和国のレッドラインを維持する交渉には反対しません。彼らはイランが濃縮を放棄すべきだと言いますが、これは我々のレッドラインの一つであり、もし交渉が濃縮停止を条件とするならば、そのような交渉は決して行われないでしょう」と述べました。 彼は続けて、アメリカ大統領の言葉を「矛盾しており、信頼できない」と評しました。