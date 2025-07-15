スーダニ首相：「イランは核兵器を求めていないため、合意への真剣な意向を持っている」

アフルルバイト（AS）国際通信の報道によると、イラクのモハンマド・シア・アル・スーダニ首相は、新聞「アル・シャルク・アル・アウサト」とのインタビューで、地域における新たな均衡について説明しました。「10月7日の出来事、そしてその後のレバノンへの侵略、シリアで起きた変化、そしてイランへの侵略の後、これらの現在も続いている進展の陰で、地域の将来に関する憶測が顕著になっています。ガザとレバノンへの侵略は続いており、ガザ情勢の再編について議論が進行中であり、イスラエルによるシリアへの浸透も続いています。我々はイスラエルとイラン間の停戦についても話していますが、したがって、地域とその均衡、関係を形成するための安定した政治的道筋に直面しているわけではありません。」 シオニスト政権によるイランへの攻撃開始後の自身の反応について、彼は次のように述べました。「誰もが緊張が激化し、戦争と相互攻撃が迫っていると予想していました。この認識は地域の全ての国に存在し、イラクもその地域の一部です。イスラエルによるイランへの侵略が始まり、それがイラク領空の侵害も伴っていたため、この重要な出来事はイラクをこの戦争と隣国への侵略に巻き込むことになりました。これは、いかなる勢力や国もイラク領空や領土を他国への侵略の拠点として使用することを許さない、我々の憲法と政治原則に反します。」 アル・スーダニ首相は続けて、「我々は国際外交レベルで反対を表明しなければなりませんでした。そこで、国連安全保障理事会に提訴し、この侵害に対する立場を支持するための接触が行われました。また、予防戦争や先制攻撃という名目での隣国への侵略を非難しました。これは、独立した主権を持ち国連加盟国である国への明白な侵略だったからです。」と付け加えました。 彼は明確に述べました。「この問題の最も重要な部分は、この危機に対してどのようにして国内の安全保障、政治的立場、そして国家的な立場を維持するかということでした。そして、アッラーのおかげで、我々はこの分野で成功しました。それは、侵略とイラクの主権および領空の侵害を拒否し、イラクとイラク国民の利益を守るための政府の立場を支持し、イラクをこの戦争に陥らないようにする統一された国家的な立場を具体化することによってです。この立場は国内レベルで非常に重要でした。」

イランからの要請はなかった

イラク首相は、「戦争中にイランは何をイラクに求めたのか」という質問に対し、**「何も求められなかった」**と答えました。「むしろ、イラクが主導権を握り、自国の立場とこの状況のリスクを明確にし、この戦争を止め、交渉に戻るために各当事者間でメッセージを伝達しました。我々はイランの大統領府と関連する全てのチャネルと継続的に連絡を取り合っていました。これは継続的なプロセスでした。交渉が進行中で、日曜日に予定されていましたが、金曜の朝に攻撃が発生しました。」 彼は付け加えました。「イラクの姿勢は、当事者を交渉のテーブルに戻し、戦争を止める方向へと向かわせるものでした。イランの見解は、侵略が続いている中でどうすれば交渉に戻れるのか、というものでした。地域諸国と米国との間の我々の対話と接触は、イランが侵略停止を条件として交渉のテーブルに着く用意があるという点に焦点を当てていました。これが侵略開始直後のイランの肯定的な姿勢でした。」 アル・スーダニ首相は、このインタビューで「イランとシオニスト政権の間で新たな緊張状態が発生することを恐れているか」という問題について、「はい」と説明しました。「なぜなら、誰もが知っているように、ネタニヤフはガザでもレバノンでもいかなる停戦にも従っていません。彼がイランに対してさらなる侵略に訴える可能性があるのは当然のことです。彼の政策、方法、戦略は、自身の政治的地位を確立するために、地域を恒久的な戦争状態に保つことです。」 彼は、「イランの体制が混乱し、戦争が長期化することを懸念していましたか？また、長期的な紛争やイランの不安定化に適応するための措置を講じましたか？」という質問に対し、「イランは地域において重要な国です。そして、誰であれ12日間の戦争で体制を打倒しようとするならば、その結果は確実に地域全体に及ぶでしょう。地域の安定と隣国の安定を懸念するのは当然です。隣国で火災が起きているのを見て無関心でいれば、その火が自分に及ばないとは期待できません。これがイランであろうと他の隣国であろうと、全ての国に対する我々の方法です。」と述べました。 アル・スーダニ首相は次のように述べました。「この段階で我々が信じているのは、安定、安全、平和、相互理解の方向へ進むべきだということです。我々の懸念は、これらの結果が地域の安定に影響を与えることでした。しかし、国内レベルでは、我々は、これらの出来事や進展の中で、国内の安全と政治体制の安定を維持することの重要性について、我々の能力と、政治勢力およびイラク国民の理解と認識に自信を持っていました。」

イランとの関係は戦略的パートナーシップ

彼は、「米国大統領は『取引』の理論に興味を持っています。将来、米国とイランの間で取引が形成されると想像できますか？」という質問に対し、**「それは予期されることです」と述べました。「米国大統領は最近の戦争を抑制する上で主導的な役割を果たしました。イラクはこのアプローチを支持し、この主導が停戦とこの破壊的な戦争の停止につながりました。特に核問題に関する二国間交渉を通じて、この役割が続き、中東のような重要な地域に安定をもたらす取引や合意につながることを願っています。」 アル・スーダニ首相は、「イラン当局者との会談から、イランが米国との合意に到達する真の意向があるという結論に達しましたか？」という質問に対し、「はい、一連の接触と会談を通じて我々が得た印象は、イラン政府が、自国の利益を保証し、同時に国際社会の懸念も考慮する合意に到達する真剣な意向があるということです。」**と述べました。「なぜなら、イランには、世界が主な懸念を抱いている核兵器を取得するという、宗教的または公式レベルの決定は存在しないからです。したがって、地域における緊張と激化の主な原因であったこの問題を終わらせるための理解に到達する道は開かれています。」 イラク首相は次のように強調しました。「イラン・イスラム共和国との我々の関係は、宗教的、文化的、社会的共通点と相互利益に基づいた戦略的パートナーシップです。また、イランは、独裁体制時代であろうと、テロとの戦いや政治プロセス時代であろうと、様々な局面でイラクとイラク国民の側に立ってきました。しかし、我々は、この関係が共通の利益を確保し、内政干渉を防ぐ健全な枠組みであるべきだと断固として主張しています。イラクは、国民の利益と優先事項に基づいて形成される自らの独立性と国家的な決定を有しています。」 アル・スーダニ首相は強調しました。「イラクの内政がイランによって管理されているという事実はありません。一部ですらありません。この言葉自体も受け入れられず、我々の語彙にはありません。」