ハマミ・ラレザール師：イラン国民の団結が敵の侵入を阻止した／一神教における大量破壊兵器の使用は禁じられている

アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、イランのユダヤ教指導者ヨウネス・ハマミ・ラレザール師は、7月9日（水）午前中にイスラム文化思想研究所のアラメ・ジャファリホールで開催された全国大会「神聖な宗教とシオニストおよび西側のイラン侵略問題」で、神聖な宗教の教えにおける平和の重要性を強調し、次のように述べた。「人類は常に平和と安寧を望んできた。すべての宗教に共通の理想は、世界に平和と安全を確立することである。」

彼はユダヤ教における戦争の分類に言及し、次のように付け加えた。「ユダヤ教では、戦争は義務的な戦争と任意的な戦争の2種類に分けられる。12日間戦争中、イランは虚偽の口実で攻撃され、イランのエリート司令官や科学者が標的となった。」

ハマミ師は続けた。「革命指導者の指導の下、そして過去数年間に準備された備えによって、国民の団結と連帯が再び明らかになった。この戦争では、国民は当局者よりも先行して行動し、古代イランの文化と文明に由来して、嗜好の違いはあれども、いかなるイラン人も祖国や同胞を敵に売ったり、自国に不利な行動をとったりすることはないことを示した。」

彼は、イラン国民が祖国を守ったことは感謝に値すると述べ、次のように指摘した。「イラン人はこの戦いで、自国を守ることに対して無関心ではないことを示した。私たちの宗教文化では、創造の目的の一つは人類の増殖と神の認識であるとされている。すべての人類は一つの根源から発しており、一人の人間を破壊することは全人類の破壊に等しい。したがって、いかなる者も人の血を流すことに無関心であってはならない。」

イランのユダヤ教指導者は次のように明言した。「イラン国民は自衛に対して無関心ではなかった。もし防衛力がなかったら、敵は決して停戦を提案しなかっただろうことは明らかである。」

彼はさらに、イランの核分野における科学的進歩に言及し、次のように述べた。「我々は核爆弾を追求してこなかったが、この平和的な意図にもかかわらず攻撃された。どの国もイランの核分野を支援しようとはせず、すべての成果はイランの若者とエリートの努力の賜物である。」

ハマミ・ラレザール師は強調した。「敵はイランの核施設を攻撃しても勝利を感じるべきではない。なぜなら、これらの施設はより強力かつ高品質に再建されるだろうからだ。すべての一神教の信仰において、大量破壊兵器の使用は禁じられており、そのような兵器は正当性を持たない。」

彼は国際機関のイランに対する対応に失望を表明し、次のように述べた。「国際機関を信頼することはできない。なぜなら、彼らはイランと核施設への攻撃を非難しなかったからだ。ヨーロッパ諸国や西側諸国はアメリカと連携していたが、神の恩寵によりイランの力と権威が示され、敵は自らの行動を後悔することになった。」

イランのユダヤ教指導者はまた、イラン国民の平和愛好の歴史に言及し、次のように述べた。「過去300年間、イランは一度も戦争を開始したことがなく、常に平和を追求していることを示してきた。国内でも、さまざまな宗教が平和と尊敬をもって共存しており、これは国民の結束と連帯を示している。」

最後に、彼はイラン国民の防衛準備態勢を強調し、次のように指摘した。「我々は戦争を求めていないが、決して自衛を怠ることはない。イラン国民と軍の間には国民の団結と統合があり、国民による世界的な抵抗戦線の形成によって、世界の平和と安寧を達成できることを願っている。」