ヘブライ紙：イランのミサイル攻撃が居住地周辺の軍事基地撤去計画を強化

アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、ヘブライ紙イディオト・アハロノトは、「イスラエル土地管理局は、イランとの戦争から得られた重要な教訓を活用し、約6万戸の新たな住宅建設を促進するため、イスラエル軍基地の撤去を加速する準備を進めている。イランによる最近のミサイル攻撃は、占領地中央部の居住地にあるイスラエル軍基地の撤去計画を推進する必要性を強めた」と報じた。

同紙は、「イランとの戦争中に損傷した建物の一部がこの事実を示しているが、多くの基地が将来的な撤去の公式計画を持っているにもかかわらず、テルアビブのキリヤ基地、すなわち直接爆撃されたダヴィンチタワーに隣接する基地の撤去に関する公式計画はまだ存在しない。現在、2027年にラマト・ハシャロンのグリオット兵舎の学部をエルサレムに移転する重要な計画と、それに隣接する情報基地を南に移転する計画が進められている」と報じた。

イディオト・アハロノトは、「イスラエル軍は今後数週間以内にラマト・ハシャロン市と包括的な協定を締結する予定であり、それに基づき、グリオット軍基地は約2年以内に撤去され、約7500戸の新たな住宅建設が可能となる」と報じた。