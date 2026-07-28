フィナンシャル・タイムズ：イランの精密ミサイル攻撃は継続中

通信社「アブナ」の報道によると、フィナンシャル・タイムズ紙は、米国の対イラン侵略から５か月が経過した今でも、イランが効果的かつ精密なミサイル攻撃を続けていることを認めた。

英紙「ガーディアン」も以前、中東の緊張激化期において、イランが米軍基地や地域の重要施設を標的にする能力を強化することに成功したと明らかにしていた。これは、ミサイル計画における技術的進歩、衛星画像の活用、そしてロシアのウクライナ戦争での経験から着想を得た軍事戦術の採用の組み合わせによって達成された。