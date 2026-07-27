イランはいかなる脅威に対しても強力に自衛する

ABNA通信によると、モハンマド・レザー・アレフ第一副大統領は、産業・鉱山・商業省副大臣理事会の会合で、第二次・第三次侵略戦争中の同行省の業績と被害を受けた産業施設の復興に謝意を表し、「敵はラマダン戦争において国の産業を計画的に攻撃したが、復興は迅速かつ適切な品質で進められた」と述べた。

同氏は、最近の戦争は技術戦争であったと指摘し、「敵は最先端の技術を用いて戦場に臨んだが、国内の若い科学者や専門家たちはその目的達成を許さず、戦争を通じて国防能力は持続的に向上した」と付け加えた。

第一副大統領は、イスラム革命以降の国内産業発展の過程に言及し、「目標は組立産業を国内の知識基盤型産業へと変革することであり、そのために研究開発の拡充や産業と大学の連携が優先課題とされた。また、展望開発文書では、新興技術に基づく産業発展を通じて地域首位の達成が予見された」と表明した。

アレフ氏は戦後の状況に触れ、地域諸国、近隣諸国、ECO、上海協力機構、BRICS、ユーラシア経済連合などの加盟国との経済協力拡大の必要性を強調し、「イラン恐怖症のプロジェクトは失敗し、イスラム共和国の戦略は地域的・国際的協力の発展にある」と語った。