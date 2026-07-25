ゾルカドル：我が戦士たちの精密な攻撃は、敵が完全に降伏するまで続く

通信社アブナの報道によると、最高国家安全保障委員会書記のモハンマド・バーゲル・ゾルカドルはメッセージで強調した：「地域内のすべての煙の柱は、米国の軍事・安全保障・金融施設が標的にされたことを意味する」
彼は続けた：「我が戦士たちによる継続的かつ精密な攻撃は、立ち上がったイランの民衆の怒りの鞭であり、支配体制の背中に打ち下ろされる。そして敵の完全な降伏と、ミナブ、ラーメルドなどの無辜の子供たちの血の復讐を果たすまで、神の恩恵により続けられるであろう」
最高国家安全保障委員会書記は述べた：「我が戦士たちによる継続的かつ精密な攻撃は、敵が完全に降伏し、ミナブ、ラーメルドなどの無辜の子供たちの血の復讐を果たすまで続けられるだろう」
通信社アブナの報道によると、最高国家安全保障委員会書記のモハンマド・バーゲル・ゾルカドルはメッセージで強調した：「地域内のすべての煙の柱は、米国の軍事・安全保障・金融施設が標的にされたことを意味する」
彼は続けた：「我が戦士たちによる継続的かつ精密な攻撃は、立ち上がったイランの民衆の怒りの鞭であり、支配体制の背中に打ち下ろされる。そして敵の完全な降伏と、ミナブ、ラーメルドなどの無辜の子供たちの血の復讐を果たすまで、神の恩恵により続けられるであろう」
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