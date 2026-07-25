ゾルカドル：我が戦士たちの精密な攻撃は、敵が完全に降伏するまで続く

通信社アブナの報道によると、最高国家安全保障委員会書記のモハンマド・バーゲル・ゾルカドルはメッセージで強調した：「地域内のすべての煙の柱は、米国の軍事・安全保障・金融施設が標的にされたことを意味する」

彼は続けた：「我が戦士たちによる継続的かつ精密な攻撃は、立ち上がったイランの民衆の怒りの鞭であり、支配体制の背中に打ち下ろされる。そして敵の完全な降伏と、ミナブ、ラーメルドなどの無辜の子供たちの血の復讐を果たすまで、神の恩恵により続けられるであろう」