通信社アブナの報道によると、ニューズウィーク誌は、世界のエネルギー輸送の大部分が通過する重要な水路であるホルムズ海峡が、イランにとって戦略的な圧力のてことなっていると報じた。

この報告によると、トランプ政権はイランに対して4つ以上の選択肢を持たず、それらはすべて多大なコストと大きなリスクを伴う：イランへの空爆の拡大；過去の攻撃はテヘランがその立場を変えないことを示している。なぜなら同国は国際航路に対する圧力の手段を持ち、戦力を再構築できるからである。

第二の選択肢は、地域でのタンカー護衛であり、これは脅威に満ちた環境で米国がこの任務を遂行する能力といった課題に直面する。

注目すべきは、トランプが以前にもこのような計画を提案し、世界の国々に米国に協力するよう求めたが、その危険性を理由に各国政府がこの計画を無視したため、トランプのプロジェクトは失敗に終わった。

第三の選択肢は限定的な地上作戦の実施であり、これには大量の兵力と広範な軍事支援が必要であり、高い人的損失と多大な物的損害をもたらす可能性がある。第四の選択肢は交渉への復帰であり、これが最もコストが低い。

これは、米国のイランに対する侵略行為が交渉の最中に行われ、ワシントンが信頼できないことを示したという事実にもかかわらずである。