ヤヒヤ・サリーア：我々は２つの壊滅的作戦を実行した；封鎖は依然として続いている

通信社アブナがアル＝マシーラを引用して報じたところによると、イエメン軍報道官ヤヒヤ・サリーアは言及した：我々の国民に対する新たな侵略行為とイエメンの主権侵犯において、サウジの敵は昨夜、フダイダ市と港、およびカマラン島に対して犯罪的な攻撃を実施し、物的・精神的損害をもたらした。

彼は付け加えた：我々の防空部隊は、領空侵犯の後、敵機のグループと交戦し、彼らが我々の国民に対してさらなる犯罪を犯すのを阻止した。

ヤヒヤ・サリーアは強調した：我々は２つの重要な軍事作戦を実行した。最初の作戦では、ジーザンにあるアラムコ社の施設が数十発の弾道ミサイルとドローンで標的にされた。２番目の作戦では、ヤンブーにあるアラムコ関連の重要標的が数発のミサイルとドローンで標的にされた。両作戦は成功し、敵に正確かつ直接的な打撃が与えられた。

イエメン軍報道官は述べた：緊張の継続的なエスカレーションは、サウジの敵が我々の国民への封鎖を継続し、我々の国の主権を侵犯しようとする執念の度合いを示しており、これは受け入れられない。そして我々の自由で信仰深く戦う国民は、力強く壊滅的にこれに対処するだろう。

彼は付け加えた：我々は国と国民を名誉ある責任ある方法で守るという義務を果たすことにコミットしている。そして犯罪的な敵は、我々から抵抗と対決以外の何も得ることはないだろう。