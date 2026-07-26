米国国連大使：トランプはイランとの外交オプションを模索している！

アブナ通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米国国連大使マイク・ウォルツは本日日曜日の発言で、イランとの「外交オプション」に関する米国当局者の根拠なき主張を再び繰り返した！

米国国連大使は、ドナルド・トランプがイランとの外交に機会を与えたと主張した！

マイク・ウォルツはさらに、トランプはイランとの交渉にいくらかの時間を与えていると述べた！

トランプの対イラン戦争が年末までに終了することを米国人が期待できるかとの質問に対し、この米国当局者は次のように答えた：私はそれに対して何らかのタイムラインを設定するつもりはない。大統領は全ての選択肢をテーブルに載せている。彼は非常に戦略的な目標を達成するために、イランに関する経済的、外交的、軍事的選択肢を検討している。トランプはこれに集中している！

彼はイラン国内の機関におけるある種の不一致を誇示し、政治的・メディア的に利用しようと試みる中で、馬鹿げた主張を掲げた：大統領が現在行っていること、そして我々が常に目撃してきたことは、交渉プロセスに時間と余地を与えることである。交渉は進行中であり、あらゆるレベルで追跡されている。しかし、我々が常に目撃しているのは、イラン政府内の意見の相違、一種の内部対立である！一部は指導部の指針に従おうとする一方、別のグループは異なる道を歩もうとしている。この状況は、外交的観点から合理的な解決策に達することを極めて困難で挑戦的なものにしている！