オマーン湾でのタンカーと軍事部隊に関する事故発生

通信社アブナがアルジャジーラを引用して報じたところによると、英国海上貿易運営機関は、オマーン湾でタンカーと軍事部隊に関する事故の報告が記録されたと発表した。

この報告によると、当該事件は先週金曜日にオマーン湾で発生した。

米国のイランに対する侵略行為が地域の不安定化と不安全を引き起こしていることに留意すべきである。また、ホルムズ海峡での船舶の航行が妨害されており、イラン・イスラム共和国は船舶がこの海峡の定められた航路を通過しなければならないことを何度も強調している。