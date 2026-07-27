イラン、過剰な要求を理由に米国案を拒否

述べた。

ABNA通信によると、外務省国際法・国際問題担当副大臣のカゼム・ガリーバーバーディ氏は、「命を捧げる法律家」会議で最近の交渉経過に言及し、「交渉はイスラマバードで始まり、米国側は過剰な要求を含む案を提示した。イラン代表団はこの案を明確に拒否した」と述べた。

同氏は続けて、「米国側は、この案が拒否された場合、交渉は失敗と見なされ、彼らは引き揚げると表明した。最終的にその通りになり、米国代表団は交渉を離脱した」と語った。

ガリーバーバーディ氏は、「イラン代表団からは交渉継続のためのいかなる強要や懇願もなく、このアプローチはイラン・イスラム共和国の尊厳ある外交の一例である」と強調した。

外務省国際法・国際問題担当副大臣はまた、ホルムズ海峡に関する動向に触れ、「イラン・イスラム共和国が米国の犯罪を受けて、約２週間以上前にホルムズ海峡を再び封鎖した後、オマーンで対話が行われた」と述べた。

同氏は、「相手側の主張は、船舶の通過のために開放されていた南部ルートを、イランとオマーンの交渉が結論に達するまで開放したままにし、その後封鎖するというものだったが、イラン代表団はこの提案を受け入れなかった」と述べた。

ガリーバーバーディ氏は明確に述べた：「我々は、交渉の結果がどうあれ、イラン・イスラム共和国の原則的政策は戦争当初から明確であり、そのような計画は受け入れられないと明確に表明した。その後もホルムズ海峡の封鎖継続と厳格な海上措置の適用が続けられ、これもイラン・イスラム共和国の外交の一側面である。」