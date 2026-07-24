トランプ氏、米選挙法改正試みで訴えられる

通信社アブナがアル＝マヤディーン放送から伝えたところによれば、ニューヨーク・タイムズ紙は、米国の4州がトランプ政権の選挙実施方法変更を義務付ける規則に抗議する訴訟を提起したと報じた。

報道によれば、イリノイ州司法長官はニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで「トランプ氏は自らの要求を実現するために州を脅迫することはできない」と述べた。

この動きは、米大統領が最近、物議を醸す措置として、米国選挙支援委員会（EAC）の民主党員2人と共和党員1人を解任または辞任に追い込んだことを受けてのものであり、この措置により2026年の中間選挙を数ヶ月後に控えて同連邦機関は委員が一人もいない状態となった。

ホワイトハウスはこの決定を確認し、大統領には「選挙の安全確保と合法的な投票の集計」という使命に適合しない人物を解任する権限があると発表した。