米国当局者がワシントンのテヘランに対する全面戦争再開の可能性を示唆

ABNA通信によると、複数の米国当局者が「フォックス・ニュース」とのインタビューで、「ドナルド・トランプがイランに対する大規模軍事作戦の再開を命令すれば、これらの作戦は現在の攻撃よりも広範囲かつ強力なものになるだろう」と述べた。

別の米国当局者は同局に対し、「中東への米国戦闘機と軍事装備の追加配備は準備段階の措置であり、この件に関する最終決定は米国大統領の命令次第だ」と主張した。

この米国当局者はさらに、「トランプがイランとの戦争を大幅に拡大する決定を下した場合、イスラエルがこの作戦に参加する可能性がある」と付け加えた。

この当局者は、米国は7月7日以降、テヘラン近郊やイランの核施設に対する攻撃を行っていないが、大規模軍事作戦に戻った場合にはこの方針が変わるかもしれないと述べた。

一方、名前が明かされていない別の米国当局者はアル・ジャジーラとのインタビューで、「トランプの現在の焦点は、イランが『覚書違反』の代償を支払うことにある」と主張した。

この当局者はまた、米国大統領が「ホルムズ海峡での継続的なテロ活動」とされるもの、および最近の複数の米軍兵士の死亡についてイランを責任追及する意図があると述べた。

同氏は「トランプが別の決定を下すまで、米国のイランに対する壊滅的攻撃は続く」と付け加えた。

しかし、この米国当局者は、直近の発言と矛盾する形で、米国とイランの間の対話は依然として続いていると主張した。