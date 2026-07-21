ペゼシュキアン：いかなる勢力もイラン国民を止めることはできない

ABNA通信によると、マスード・ペゼシュキアン大統領出席の下、イスラームシャフル市のチャハールダンゲ地区において、地域密着型・モスク中心のガバナンス計画の実行状況を検討する会議が開催された。

ペゼシュキアン大統領は、ガバナンスにおける成功には見識の広さと思考の深さが必要であるとし、「管理者や社会活動家の視野が広ければ広いほど、より多くの社会層の参加を得ることが可能になるが、視野が狭く短期的であれば、大きな目標の達成は不可能になる」と述べた。

大統領は、国の特別な状況に言及し、「今日、敵はあらゆる力を尽くしてイラン国民の前進の道を阻止しようとしているが、国民的意志が形成されれば、いかなる勢力もこの国民を止めることはできない」と付け加えた。

ペゼシュキアン氏は明確に述べた：「私たち全員が、国を威厳、権力、誇りをもって現在の状況から導き、イランが世界の進歩の道から取り残されることを決して許してはならない。この懸念が共通の信念となれば、その実現のための道筋も自然に生まれるだろう。」

大統領は、チャハールダンゲで実施された計画の強みとして、構造設計、作業分担、計画立案、活動の体系化への配慮を挙げ、「もちろん、一部の措置はまだ外部の能力に依存しているが、多くの問題は同じ地区の内部能力と住民の潜在力に頼って解決できる」と付け加えた。