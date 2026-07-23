レバノン議会議長：イスラエルのレバノンからの実際の撤退を待っている

通信社アブナがロシア・アル・ヨウム・テレビを引用して報じたところによると、ナビーフ・ベッリ議会議長は、ワシントンで開催された二国間会合の詳細と、イスラエル軍の南レバノンからの撤退実施に対する当事者の遵守度が明確になるのを待っていると宣言した。

ベッリ議長はまた、米国大統領ドナルド・トランプによるジュラーニ体制のレバノン介入可能性についての発言に対し、次のように述べた。私はこの件について懸念していない。シリアまたはレバノンから、介入や緊張を生み出す意図の兆候は何もないからだ。