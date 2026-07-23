ペゼシュキヤーン：いかなる要因もイランとイラクの絆を断ち切ることはできない

通信社アブナの報道によると、マスウード・ペゼシュキヤーン大統領は、テヘラン駐在の新しいイラク大使「ヤーセル・アブド・アッザフラー・アルハッジャージュ」の信任状接受式で、同大使の任期での成功を祈願し、イラン・イスラム共和国とイラクの関係の深さを強調し、次のように述べた。両国の関係は隣国同士の通常の関係を超え、深い歴史的・文化的・宗教的・文明的絆に基づいており、イランとイラクの国民は運命・利益・理想を共有している。いかなる要因や国境もこの絆を断ち切ることはできない。

大統領は、地域とイスラム世界の広大な潜在能力に言及し、次のように述べた。我々の地域は希少な人的・自然的・経済的資源に恵まれており、地域諸国、特にイスラム諸国が共通の利益の枠組みの中で協力と相乗効果を拡大すれば、平和・安全・繁栄・進歩・持続可能な発展に基づく未来を自国民のために築くことができるだろう。

ペゼシュキヤーン大統領は地域協力の深化の必要性を強調し、さらにこう述べた。イラン・イスラム共和国は、経済、商業、科学、技術、文化、政治、国民間の分野においてイラクおよび地域の他国との交流を発展・拡大することを強調しており、この協力の強化は、地域統合とイスラム諸国間協力の成功モデルとなり得ると考えている。

大統領はさらに、イランで殺害された指導者のイラクでの荘厳かつ歴史的な葬儀に言及し、この広範かつ前例のない人々の参加を、両国民の深い情緒的・思想的・文化的絆の明確な証しと表現し、次のように述べた。この連帯と共感は、多くの観察者や外部勢力にとって想像を超えたものであり、イランとイラク国民間の社会的資本が、二国間関係の発展と地域統合の強化にとってかけがえのない資産であることを示した。我々は、この偉大な殉教者の道と理想を、団結の強化、協力の発展、そして強力で安全で先進的な地域の構築に向けて継続していきたいと願っている。

大統領は、二国間関係の発展における新イラク大使の責任に言及し、次のように述べた。閣下の任期中に、イラン・イスラム共和国とイラクの特別な関係がすべての分野でさらに深まり、両国間の協力と交流のための新たな基盤が整備されることが期待される。