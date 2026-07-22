トランプ氏のイラン核施設に対する再脅迫

アブナ通信社の報告によれば、米国大統領ドナルド・トランプ氏は、イランが再活性化しようとするあらゆる核施設が再び攻撃目標になると主張した。

ピート・ヘグセス米国防長官も、ワシントンの対イラン制裁は継続され、テヘランへの圧力は増大しており、さらに激化する可能性があると発表した。

これに対し、我が国の大統領マスード・ペゼシュキヤーン氏は、米国とのあらゆる交渉においてイランが法的権利に固執することを強調し、イランは最高指導者の導きの下で自らの道を続けると明言した。