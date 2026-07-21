アメリカの地域における悪行が続く限り、ホルムズ海峡は閉鎖されている

ABNA通信によると、IRGC広報部は声明で、ホルムズ海峡南部の危険な航路を通過しようとした違反タンカー2隻が爆発により大火災を起こし、停止したと発表した。

声明文は以下の通り：

「暴虐者を打ち砕く神の名において。」

「信仰深く立ち上がるイラン・イスラム共和国の国民よ！全能の神の助けを求め、あなたがた洞察力に富み堅固な国民に触発され、革命防衛隊海軍の勇士たちはホルムズ海峡の制御という任務を継続する。」

「数時間前、児童殺しのアメリカ軍に欺かれ、ホルムズ海峡南部の危険な航路を通過しようとした違反タンカー2隻が爆発により大火災を起こし停止した。救助部隊がこれらの船舶の乗組員を地域から退避させている。」

「革命防衛隊海軍は再び海運会社に警告する。乗組員と船舶の安全に注意し、アメリカ軍の誤った情報を信じず、汚染され危険な航路を避けるよう求める。」

「言うまでもなく、アメリカの地域における悪行が続く限り、ホルムズ海峡は閉鎖されており、地域から石油・ガスは一滴も、化学肥料の一包も輸出されない。」

「海上での違反行為に対する報復作戦は、侵害する米軍基地に対して開始されており、その報告は後日お知らせする。」