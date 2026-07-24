モメニ内相：「BRICS諸国は国家主権と国際法を守るべきだ」

通信社アブナの報道によれば、エスカンダル・モメニ内務大臣は、「自然災害リスクの軽減」をテーマとするBRICS加盟国内務大臣会合で、インド政府にサミット開催への謝意を表し、また加盟国の専門家による会合文書作成の努力に感謝しつつ、「今日の世界は気候変動、自然災害、感染症のパンデミック、重要インフラの脆弱性、その他の新たな危機といった危険に直面している。これらは各国の安全保障、発展、繁栄に同時に影響を与える脅威であり、これらに対処するには多国間協力が不可避の必要性である」と述べた。

同大臣は、BRICSが新興経済国間の最も重要な協力メカニズムの一つとして持つ可能性に言及し、「BRICSは、レジリエンスの向上、経験の共有、危機管理と防災分野における実践的な協力強化のための効果的なモデルとなりうる」と付け加えた。

BRICSは国家への侵略と民間人への攻撃を非難すべき

モメニ大臣は、イラン・イスラム共和国の領土に対する侵略に言及し、「国の領土一体性の侵害、インフラ、発電所、住宅地、学校、病院、その他の民間施設の広範囲にわたる破壊、そして女性、子供、高齢者の殺害は、国連憲章を含む国際文書に対する明白な軽視の表れである」と述べた。

同大臣は、BRICS加盟国が国際法と国連憲章の基本原則に基づき、これらの行為を非難するとともに、侵略、国家主権の侵害、民間人への攻撃、重要インフラの破壊に反対する明確で断固たる立場を取ることを期待すると表明した。

内務大臣は強調して、「国際法の擁護、各国の国家主権の尊重、武力行使への反対におけるBRICSの統一された断固たる声は、国際社会にとって重要なメッセージとなり、国際的な平和、安全保障、安定の強化に貢献するだろう。このアプローチは、BRICSが重視する協力、多国間主義、相互尊重、共同発展の精神と完全に合致している」と述べた。