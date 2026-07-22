アル＝ハイヤが占領者に語る：我々はパレスチナの大義の担い手である

アブナ通信社の報告によれば、ハマス運動の政治局新議長ハリール・アル＝ハイヤは、短いメッセージで占領者に警告を発した。

彼は付け加えた：我々は占領者に言う、我々はパレスチナの大義の担い手であると。

ハマス政治局議長はシオニストに向けて次のように語った：我々の子供たちが殺されようと、指導者や指揮官が殉教しようと、我々を怖がらせることはできず、我々に恐怖を抱かせることは決してない。

アル＝ハイヤがパレスチナ諸派の指導者との対話で：国民統一の実現はハマスの最優先課題にある

一方、パレスチナ抵抗諸派の複数の指導者は、個別の電話会談でハリール・アル＝ハイヤに対し、イスラム抵抗運動ハマスの政治局議長への選出と、同運動のメンバーからの信頼を祝福した。

この枠組みの中で、ハリール・アル＝ハイヤは、パレスチナ解放人民戦線のジャミール・マズハル副事務局長、ファタハ内の民主改革潮流のムハンマド・ダフラン議長、パレスチナ人民党のバッサーム・アッ＝サーリヒー事務局長、そしてファタハ中央委員会委員のジャブリール・アッ＝ラジューブと電話会談を行った。

これらの会談でアル＝ハイヤは、パレスチナ国民の統一の実現は、彼とハマス指導部が今後の段階で達成のために努力する最優先課題のトップにあると強調した。