イランの破壊的攻撃の詳細が明らかに；逃走中に数十人の米軍人が負傷

ABNA通信社の報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は、イランがヨルダン内の多数の米軍ヘリコプターに損害を与えたことを認めた。これらのヘリコプターはブラックホーク型であり、それぞれの価格は2100万ドルである。

同紙は米当局者の話として、ヨルダンにいる我々の部隊は5日間でイランによる4回の攻撃を目撃し、これらの攻撃で死傷者が出たと報じた。イランの攻撃により数十人の軍人が負傷し、米軍ヘリコプターに甚大な損害が生じた。

彼らはさらに、イランは依然として広範なミサイル備蓄を有しており、かつてなく米国の防空システムを突破できると付け加えた。ヨルダンは主要な米空軍基地のホスト国として特別な重要性を持っており、それはペンタゴンが戦争開始前に部隊の一部をバーレーン、UAE、カタールからヨルダンと占領地のより安全な地域に移転させたからである。米軍作戦支援におけるヨルダンの役割も増大していた。イランの最初の攻撃はキング・ファイサル空軍基地の施設を狙い、米軍人5人が負傷した。2回目の攻撃は米軍ヘリコプターが配備されていたヨルダン東部の基地を狙った。48時間前にはイランのミサイルがアズラクのムワッファク・アッ＝サルティ基地を直撃し、防空壕へ逃げていた米軍人20人が負傷した。イランは金曜日に再びこの基地を攻撃し、米軍人2人が死亡、4人が負傷した。

CBSニュースも米当局者の話として、イランの攻撃によりヨルダンのムワッファク・アッ＝サルティ基地で米軍人2人が死亡したと報じた。

先に、米大統領ドナルド・トランプはヨルダンでの米軍人2人の死亡を受けて、この事件を「非常に悲しい」と述べた。

米中央軍（セントコム）は、ヨルダンにある米軍基地へのイランの攻撃による米軍人2人の死亡を確認した。

トランプ氏は「このようなことが起こるのを見るのは私たちにとって苦痛だ。この事件は非常に悲しい」と述べた。