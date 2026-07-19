クウェート外相、パキスタン外相と緊張緩和の道について協議

ABNA通信社がクウェート国営通信社を引用して報じたところによると、クウェート外務省は声明で、「ジャッラーフ・ジャービル・アル＝アフマド・アッ＝サバーハ」外相がパキスタンの同僚「ムハンマド・イスハーク・ダール」との会談で、地域の最新情勢、特に現在の緊張の激化とそれに伴う影響を検討したと発表した。

この声明によると、両者はこの電話会談において、軍事対決の緩和、危機の封じ込め、地域の安全と安定の維持に貢献しうる外交的解決策の強化に向けた意図的な努力を検討した。

この電話会談は、ロイター通信が、アメリカの防空システムがイランの精密攻撃に対抗できないのを目の当たりにして恐怖に陥ったクウェート、バーレーン、ヨルダンを含む一部のアラブ諸国が、ワシントンの無能さによって生じた安全保障の空白をイスラマバードの軍事能力と防衛産業に頼って補うために、現在パキスタンとの防衛パートナーシップ構築について交渉していると報じた後に行われた。

この動きは、サウジアラビアが先に協定に署名し、パキスタンの数千人の軍事要員、戦闘機、ドローン、防空システムを自国領土に配備していた時期に行われている。

政治アナリストは、この戦略的転換を、西側との伝統的な安全保障条約の揺らぎと、米国の地域における軍事覇権の崩壊を暗に認める明白な兆候と評価しており、それが上記の国々に代替の避難先を模索させている。